Victorie remarcabilă în proba de dublu: Monica Niculescu și Gabriela Ruse au câștigat titlul de la Hong Kong

Perechea română formată din Monica Niculescu și Gabriela Ruse a învins cuplul japonez Nao Hibino și Makoto Ninomiya, câștigând astfel titlul în proba de dublu a turneului de tenis WTA 125 de la Hong Kong. Meciul s-a desfășurat duminică și s-a încheiat cu scorul de 6-3, 5-7, 10-5, după aproape două ore de joc intens, mai exact 1 oră și 54 de minute. Această victorie marchează o reușită importantă în carierele celor două jucătoare românce.

Partida din finala de la Hong Kong a fost una dramatică, în care româncele au arătat o determinare exemplară. După ce au câștigat primul set, au cedat în al doilea, ceea ce a dus la un super tiebreak decisiv, scrie Agerpres. Niculescu și Ruse au demonstrat un spirit de echipă remarcabil, reușind să își păstreze concentrarea și să își înfrângă adversarele în momentele cheie ale meciului.

Cu această victorie, echipa română a primit un cec de 6.000 de dolari și 125 de puncte WTA, în timp ce adversarele nipone au fost recompensate cu 4.300 de dolari și 81 de puncte WTA. Este al doilea titlu câștigat de cele două jucătoare împreună, precedenta reușită având loc în 2021, când au câștigat un turneu ITF de 100.000 de dolari la Nottingham, pe iarbă.

Monica Niculescu și Gabriela Ruse s-ar putea reîntâlni cu cuplul japonez în cadrul turneului final al Billie Jean King Cup, care va avea loc pe 14 noiembrie la Malaga, unde România și Japonia sunt adversare în faza optimilor. Această posibilitate adaugă un plus de interes la competiție și ar putea aduce o revanșă pentru jucătoarele nipone.

Team Romania does it! Gabriela Ruse and Monica Niculescu played a super tough match but in the end were able to pull it out in a match tie-break! 🇷🇴Gabriela Ruse / 🇷🇴Monica Niculescu defeated 🇯🇵Nao Hibino / 🇯🇵Makoto Ninomiya 6-3, 5-7, 10-5 to win the 125 Hong Kong doubles title! pic.twitter.com/DXufLpL99h

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 6, 2024