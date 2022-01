Victorie pentru Simona Halep. Românca s-a calificat în finala de la Melbourne

Simona Halep a câștigat în fața sportivei chineze și și-a asigurat accesul în finala turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1. Ea a obținut un scor de 6-3, 6-2. Chinezoaica Qinwen Zheng, locul 126 WTA, a ajuns în semifinală după ce a venit din calificări.

În finală, Halep va juca împotriva rusoaicei Veronika Kudermetova, care a beneficiat de retragerea principalei favorite, Naomi Osaka.

„Este o senzaţie deosebită să joc finala la primul turneu al anului. Sunt fericită, cred că am jucat bine azi, ambele am jucat bine şi e drăguţ să văd că pot începe acest an destul de bine, pentru că anul trecut nu a fost uşor. La unele mingi i-am simţit puterea, este destul de puternică şi nu este uşor să returnezi astfel de mingi. Cu siguranţă serviciul m-a ajutat un pic mai mult astăzi, mi-am relaxat mâna un pic mai mult decât ieri.

Ieri a fost groaznic. Azi am jucat mai bine şi sunt fericită de asta. (n.r – ce lecţii a învăţat după anul trecut) Lecţia a fost că încă iubesc tenisul şi încă vreau să fiu pe teren. Sunt aici şi vreau să uit de anul trecut, de accidentare. Vreau să mă bucur acum, să dau ce am mai bun la fiecare meci pe care îl joc şi să muncesc mai mult”, a declarat Simona Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep a declarat înaintea acestui sezon că obiectivul ei în anul 2022 este revenirea în Top 10 WTA. În acest moment, ea se află la 700 de puncte de obiectiv.

Cum s-a desfășurat meciul

În meciul cu Qinwen Zheng, sportiva româncă a jucat exact ce a trebuit. În primul rând a avut un serviciu mult mai bun decît cel din meciul anterior, cu Viktorija Golubic. Pe de altă parte, au remarcat specialiștii, Simona a forțat-o pe adversara sa să se miște tot timpul și a insistat foarte mult pe reverul chinezoaicei. Astfel, a scos-o cât mai mult într-o parte a terenului, pentru ca apoi să trimită mingea în partea opusă. Pe de altă parte, a profitat de lipsa de experiență a lui Zheng care a rispit numeroase puncte (44 de greşeli neforţate la 22, 14-9, la lovituri câştigătoare).

Deşi a făcut un joc bun, precis, corect abordat şi nu a avut probleme, Halep a fost din nemulţumită de ea.

Simona Halep a început cu break meciul, pe care l-a menţinut până la 5-3. La acest scor, românca a mai câştigat o dată contra serviciului şi a luat setul cu 6-3, după 44 de minute.

În setul al doilea scenariul a fost aproape similar. Simona Halep a revenit de la 15 – 40 în primul ghem, pe propriul serviciu, a reuşit break-ul la 2-1 şi a închis cu altul, scor 6-2, după o oră şi 25 de minute de la start. Cu această victorie, Simona Halep a ajuns în finala turneului de la Melbourne.

Simona Halep a urcat cinci locuri în clasamentul WTA

În finala turneului de tenis, Simona Halep va evolua cu rusoaica Veronika Kudermetova, locul 31 WTA şi cap de serie numărul 3. Aceasta a trecut de semifinale după ce japoneza Naomi Osaka, locul 13 WTA, şi cap de serie numărul 1, s-a retras din cauza unor probleme abdominale.

Simona Halep s-a mai întâlnit cu jucătoarea din Rusia de două ori. De fiecare dată a câștigat, cu scorul de 6-1, 6-3, în turul al treilea al Australian Open şi 6-1, 7-6 (4), în optimi la Moscova.

Calificarea în finala de la Melbourne este recompensată cu un premiu de 18.037 de dolari şi cu 180 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 31.000 de dolari şi 280 de puncte WTA. După meciul de sâmbătă, Simona Halep va urca pe locul 15 în clasamentul WTA, iar dacă va obține victoria în finală, va mai avansa un loc, pe 14.