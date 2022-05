Victorie pentru Simona Halep în primul tur la Roland Garros, după un meci de două ore

Simona Halep a debutat marți la Roland Garros împotriva sportivei din Germania Mariana Nastasja Schunk, în vârstă de doar 18 ani. Halep ocupă locul 19 în clasamentul WTA în timp ce aadversara ei este clasată pe poziția 165 WTA.

Meciul trebuia să înceapă la ora 16.00, dar startul partidei a fost dat abia la ora 20.00. Mulți spectatori au părăsit tribuna deoarece la Paris se înregistrau doar 13 grade Celsius. Simona Halep a jucat meciul într-o bluză cu mânecă lungă din cauza temoeraturilor scăzute.

A avut nevoie de set decisiv

Românca a început greu meciul și a fost condusă cu 3-0. Halep s-a mobilizat însă rapid și a reușit să recupereze și să egaleze situația la 4. Apoi nu i-a mai dat nicio șansă adverarei și a câștigat primul set cu 6-4.

Nici în setul doi Simona Halep nu a început deloc bine. A fost condusă cu 4-0 și nu a reușit să câștige decât un singur game pe parcursul setului, câștigat de nemțioacă cu 6-1.

În setul decisiv Halep nu i-a mai acordat nicio șansă adversarei și a câștigat rapid primele cinci game-uri. A servit bine și a reușit să contracareze toate loviturile adversarei. Adversara a reușit să câștige un singur game, iar Halep a închis setul cu 6-1 și a câștigat meciul.

„Vă mulțumesc pentru atmosfera frumoasă. În urmă cu un an nu am participat la Roland Garros și mi-a fost dor. A fost greu astăzi, ea a jucat bine, a lovit mingea puternic. În final am reușit să rămân concentrată. Mă bucur că am câștigat meciul. Mereu e greu în primul tur. Scopul meu este să joc mai bine în runda următoare, să dau totul de fiecare dată când intru pe teren. Să lupt cum am făcut astăzi. Mă bucură faptul că publicul mă susține. Am jucat finale aici. Acum am un antrenor francez, pot învăța franceză și să vorbim în franceză aici“, a spus Simona Halep la finalul partidei.

Tablou dificil

În turul doi , Halep o va întâlni pe chinezoaica Qinwen Zheng. Din turul 3, unde ar trebui să ajungă fără probleme, Simona Halep are un traseu extrem de dificil la Roland Garros 2022. Sportiva noastră are pe partea ei de tablou nume precum Jelena Ostapenko, Iga Swiatek (liderul mondial), Karolina Pliskova, Aryna Sabalenka, Paula Badosa sau Danielle Collins. Un duel de 5 stele între Halep și Swiatek în optimi este foarte posibil.

Cele mai puternice adverdsare de pe cealaltă jumătate de tabou sunt Ons Jabeur, Belinda Bencic, Amanda Anisimova, Garbine Muguruza sau Barbora Krejcikova.

Noul său antrenor, Patrick Mouratoglou a vorbit despre tactica care dă rezultate în cazul elevei sale. „Simona are ochi grozavi, vede repede, reacționează repede, se deplasează repede. Este, de asemenea, foarte consistentă fiindcă toată viața ei a fost concentrată, profesionistă și și-a dezvoltat această calitate. Când a jucat la cel mai bun nivel al ei, a făcut-o stând aproape de linia de fund, tăind unghiurile“, a declarat Patrick Mouratoglou, pentru gsp.ro.

.