Meciul dintre Poli Iași și CFR Cluj, care a contat pentru runda a 12-a din Liga 1, s-a jucat duminică, de la 18:30.

CFR Cluj a pus capăt seriei de meciuri fără victorie și s-a revanșat față de Poli Iași, după ce moldovenii au scos campioana din Cupa României și au dus la îndepărtarea lui Dan Petrescu.

Ciprian Deac a marcat primele goluri după probleme din ultima vreme. Dubla mijlocașului de 34 de ani aduce campioana la 24 de puncte în clasamentul Ligii 1, la șase pași în spatele liderului FCSB.

Pentru CFR Cluj urmează un program infernal. Meciul decisiv din Elveția, cu Young Boys, apoi derby-urile cu FCSB, Craiova și Dinamo, scrie DigiSport.

Edi Iordănescu: „O victorie de necontestat”

„E o victorie de necontestat. Am avut un joc bun spre foarte bun. E munca lui Dan (n.r. – Petrescu) la mijloc, chiar dacă am încercat o abordare diferită, să punem stăpânire pe joc prin posesie. Am făcut apel la orgoliul jucătorilor și am vrut să punem la punct atacul pozițional. Au fost două reprize diferite. Prima cu ocazii create, cu o posesie bună. A doua cu mai puține situații, dar echipa a răspuns foarte bine.

Momentul ales e foarte greu. Cinci meciuri în 18 zile. E complicat. Au fost multe comentarii la adresa mea. Am acceptat oferta de la CFR Cluj acum pentru că este campioana României, cu mulți jucători valoroși. Puteam discuta să vin în ianuarie, ceea ce mulți ar fi făcut, dar am vrut să fiu lângă jucători și să-mi asum această perioadă grea. Trebuie să gestionăm acum ce urmează peste patru zile.

Vin după un antrenor care a făcut o muncă bună spre foarte bună, a creat automatisme. Nu pot să le schimb rapid, chiar dacă am o filosofie diferită. În fotbal nu există rețetă. Se poate câștiga oricum, dar sunt lucruri pe care le vom lua pas cu pas. E greu ca echipa să acumuleze în aceste momente. Veți vedea un CFR care încearcă să schimbe anumite lucruri, dar într-o manieră echilibrată, nu drastică”, a declarat Edi Iordănescu.