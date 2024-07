Invitatii EVZ Victorie definitivă a Evenimentului zilei la Înalta Curte împotriva MISA







În urmă cu ceva timp, am dezvăluit într-un serial din Evenimentul zilei nemerniciile care se petreceau la MISA. Mărturii cutremurătoare ale celor care au fost lăsaţi fără case sau agoniseală. A părinţilor cărora copiii, prostiţi de cap de către şmecherii de pe lângă guru Bivolaru, le-au lăsat casa goală, le-au furat economiile, ca să îndestuleze integrarea în absolut. Comportamente asemănătoare cu ale drogaţilor care îşi nenorocesc familiile sau pe cei care le ies în cale, pentru a face rost de bani ca să-şi cumpere droguri.

Pentru că tot un fel de drog, mult mai subtil însă, era această aşa zisă integrare în absolut practicată de MISA. Care avea drept scop, jecmănirea adepţilor. Dar şi folosirea lor, mai ales a fetelor, pe post de escorte sau „artiste” de videochat. Li se oferea inclusiv posibilitatea de a vizita Japonia. Dar nu ca turiste, ci ca dansatoare la bară, dans care aducea venituri consistente celor care le trimiseseră.

Au fost destui care s-au trezit din integrare în absolut şi au spus adevărul. Ce se petrecea de fapt în spatele acelor ritualuri. Că spirala aia care te ducea spre extaz nu era decât o vrăjeală pentru prostit naivii.

Am fost înjurat şi ameninţat în toate felurile. Îmi amintesc, o dată, filmam pe Bulevardul Magheru împreună cu echipa un subiect, şi a trecut pe lângă noi un grup de misani. Nu păreau deloc integraţi în absolut, ci foarte integraţi într-o agresivitate vecină cu cafteala. Nici cuvintele nu erau de bună înţelegere sau dojană, ci înjurături ca la uşa cortului şi ameninţări la adresa mea şi a familiei mele. Nu am înţeles de ce i-au înjurat şi ameninţat şi pe ceilalţi membri ai echipei, care nu aveau nicio treabă nici cu ancheta mea, nici cu MISA lor.

MISA, o organizație extrem de profitabilă

Demonstraţia din Evenimentul zilei a fost cât se poate de clară. MISA este de fapt o organizaţie extrem de profitabilă pentru cei din fruntea ei, care jecmăneşte credulii. De asemenea, se ocupă cu trafic de persoane, obligarea la prostituţie, adică infracţiuni foarte grave, care ţin de crima organizată.

MISA, de fapt Gregorian Bivolaru, a fost folosit, datorită potrivelii de nume, să se pună batista pe ţambal în demolarea Băncii Agricole. Cel care a distrus-o furând câteva zeci de milioane de euro la vremea respectivă, se numea tot Bivolaru, numai că Gabriel. Aşa că toţi cei care se înfruptaseră din jefuirea băncii au pus la punct un plan bine structurat de dezinformare, pe metoda KGB, de a atrage atenţia de la subiectul principal, către unul minor. Aşa s-a întâmplat că s-a lansat pe piaţă faptul că Gabriel Bivolaru, un deputat necunoscut opiniei publice la vremea respectivă, jefuitorul băncii cu binecuvântarea conducerii de atunci a ţării, este frate după tată cu mult mai cunoscutul Gregorian Bivolaru. Iar o parte a presei, care a plecat după fentă, s-a ocupat de acest subiect: era, sau nu, Gabriel frate cu Gregorian. Destui jurnalişti de presă, că altfel nu le pot spune, au căutat prin cimitire crucea cu numele Bivolaru, de parcă dacă ar fi fost fraţi, tatăl lor mort, i-ar fi lămurit pe căutătorii de morminte.

Dar minciuna cea mai mare cu care prosteau viitoarele victime, că adepţi nu-i pot numi, a fost că MISA este o organizaţie de yoga care are legături puternice cu India. Totul, pentru a fi mai credibili în înşelătoria lor. Am demonstrat că singura lor legătură cu India era că în ţara unde a apărut yoga, MISA este considerată o sectă, iar activitatea ei este interzisă. Au mers până acolo încât au minţit că la adunările lor participă inclusiv excelenţa sa, ambasadorul Indiei la Bucureşti. Şi minciuna aceasta sfruntată a fost demontată ferm de un comunicat fără echivoc pe care l-am cerut de la Ambasada Indiei la Bucureşti. Niciodată ambasadorul Indiei nu participase la vreo astfel de adunare a MISA.

Victorie definitivă a Evenimentului zilei la Înalta Curte împotriva MISA

Ca să mă pedepsească pentru că am îndrăznit să le arăt adevărata faţă, m-au dat în judecată. Am câştigat, rând pe rând, toate procesele. Monica Macovei, adeptă MISA, nu mai este ministrul Justiţiei şi abia a scăpat cu o condamnare cu suspendare pentru că a nenorocit un motociclist, iar Dacian Cioloş, alt protector al lor din postura de politician, practic, nu mai există. Aşa că am câştigat şi la judecătorie, şi la tribunal, şi la curtea de apel, şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Nu am scris acest material pentru a mă lăuda că am avut dreptate. Nici pentru a încălzi o ciorbă care pare a se fi sleit, odată cu arestarea lui guru Bivolaru.

Ci pentru că faptele comise de către cei aflaţi în fruntea MISA sunt fapte penale grave. Ele au fost sancţionate de către justiţia din alte ţări. La noi însă, nimic.

Aşadar, nu este vorba că eu am avut dreptate când am afirmat că sunt nişte escroci şi traficanţi de carne vie. Ci este vorba ca aceste fapte să fie pedepsite şi la noi, aşa cum s-a întâmplat în alte ţări. Mai ales acum, când Justiţia din România începe să nu mai fie un câmp tactic pentru grupul Coldea.