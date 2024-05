Opinii Umbra lui Gregorian Bivolaru. Cum l-am cunoscut pe yoghinul Eugen Mîrț, acuzat acum de viol







Azi este despre evoluție. Despre evoluția unuia dintre discipolii lui Gregorian Bivolaru, care a reușit să contorsioneze și să mânjească yoga prin instaurarea practicilor de natură sexuală în grupul lui intitulat MISA. Este și despre evoluția actului de justiție care, dacă nu a reușit cu frații Tate, nu cred că se va „împiedica” victorios de yoghinul Eugen Mîrț.

Voi arăta și de ce sunt sceptică în acest caz penal, în care câteva tinere au reclamat că au fost abuzate și exploatate sexual, iar una dintre ele spune că a fost violată. Ca și în cazul lui Gregorian Bivolaru, guru care a înființat MISA, și anchetarea acuzatului Eugen Mîrț, discipolul șefului urinoterapiei, va dura ani de zile. Iar finalitatea va fi o fâsâială. Nu pot crede altceva atâta timp cât Mîrț, umbra lui Gregorian Bivolaru în plină perioadă a dezmățului tantric, a fost lăsat de polițiști, procurori, agenți din servicii să-și creeze un alt chip și o altă rețea de „vândut” plăceri carnale.

L-am cunoscut pe Eugen Mîrț, arestat zilele trecute sub acuzațiile de viol și racolarea unor tinere pe care le exploata sexual, în anii 90. Avea pe atunci cam 30 de ani. Era unul din locotenenții lui Gregorian Bivolaru, suspectat pentru aceleași fapte ca și Mîrț astăzi. Ambii au reușit să fenteze legile și răspunderea, invocând practicile yoga și beneficiind de ajutorul unor magistrați sau politicieni, care fie aveau copiii studenți înscriși în MISA, fie chiar ei erau sau fuseseră practicanți. Bivolaru a fugit din țară în 2004, după ce a fost inculpat că a abuzat o minoră. După ce a fost prins și băgat în pușcărie, locotenenții săi s-au împrăștiat, s-au desprins de MISA. Eugen Mîrț și-a creat propria rețea de yoga tantrică începând din 2012, susțin procurorii. Iar obiceiurile și năravurile s-au reactivat.

Eugen Mîrț, în vârstă de 60 de ani, a fost reținut recent alături de patru complici. Ulterior, arestat de judecător. Procurorii DIICOT au comunicat că îl suspectează că își racola elevele pentru cursuri yoga, le îndepărta de familie, apoi le obliga să filmeze scene pornografice pentru site-uri de adulți. Într-un apartament din Ferentari crease un studiou de video-chat, iar vecinii au declarat că veneau acolo foarte multe femei.

Exact așa se petrecea și în anii 90, când MISA era în expansiune, iar guru Gregorian Bivolaru era atotputenic și le dădea cu tifla polițiștilor și procurorilor. Aceștia, cum primeau sesizări de la familiile tinerilor „capturați” în ashramurile din Ferentari și din strada Dimitrie Pompei – zona Pipera, făceau descinderi, percheziții, duceau adepții la audieri, apoi totul se răsufla. Intrau în acțiune Monica Macovei și Renate Weber și clamau drepturile omului, fiind liderele APADOR-CH. Aveau și legea de partea lor, fiindcă tinerii care se rupeau de familii erau majori, studenți sau oameni cu meserii care au ales să trăiască în condiții insalubre doar ca să fie în apropierea gurului și a locoteneților săi. Doreau să practice tantra yoga și „să se integreze în absolut”, mai ales din punct de vedere sexual. Din locațiile lor au fost ridicate la percheziții casete cu filmări și reviste care relevau acest tip de „lecții”.

Atât eu cât și alți colegi din presă am avut declarațiile unor tinere care au fost membre MISA. Au fugit de acolo în momentul în care au realizat că nu fac yoga tradițională ci sunt abuzate sexual. Multe dintre aceste declarații au ajuns și în dosarele penale, însă n-au contat la instanțe. Tinerele nu fuseseră violate, se duseseră de bună-voie la MISA și tot așa acceptaseră „lecțiile” gurului. Exact pentru aceleași fapte, anul trecut procurorul și judecătorul din Franța l-au umflat pe Bivolaru și l-au băgat în pușcărie. 26 de tinere majore îl reclamaseră, iar acuzațiile lor au contat mai mult decât în România.

Marea confruntare într-un studio de televiziune

Revin la anii 90. Grupul de la Bacău din care făcea parte și Eugen Mîrț era foarte activ pe lângă Gregorian Bivolaru. Acești bărbați tineri organizau cam totul acolo, la îndrumarea directă a gurului suprem. Pe mulți dintre ei i-am cunoscut în anul 1997, când am secondat-o pe Anca Fusariu, un mare om de televiziune, în realizarea a două emisiuni la Tele 7 abc. Subiectul: MISA, Gregorian Bivolaru și ruperea tinerilor din familii sub pretextul practicării unui anume tip de yoga. Am și acum înregistrarea.

În prima emisiune „Viața între Da și Nu”, am invitat și am pus față în față două tabere. Pe de o parte, părinții distruși că și-au pierdut fiicele și fiii. Alături de ei au stat și jurnaliști de la mai multe publicații. De cealaltă parte erau câțiva membri de frunte din MISA și Renate Weber, ca să le apere drepturile yoghinilor tantrici. Fusese trimisă de președinta Monica Macovei care nu a dorit să participe. Apărarea locotenenților lui Bivolaru a fost clară: tinerii plecați de acasă erau majori, deci liberi să-și aleagă drumul, indiferent de nemulțumirile părinților.

În cea de-a doua emisiune, am reușit să-l convingem pe Eugen Mîrț, care se prezentase încă de la primele noastre demersuri ca fiind omul care se ocupă de relațiile cu presa, că Gregorian Bivolaru și staful său trebuie să fie prezenți în studiou ca să explice lumii cum este MISA. Să povestească inclusiv despre hărțuirea Poliției, Jandarmeriei și Parchetului. Și au venit. Într-un grup masiv, vreo 20 de bărbați.

Gregorian Bivolaru a fost surprins total când a dat cu ochii de Gelu Voican Voiculescu, omul care-i deschisese în anii 70 drumul spre yoga, și de Victor Mașek, profesor de filosofie, sociolog, fost director al Teatrului Nottara, o somitate culturală care cunoștea activitatea MISA. Îi invitasem ca să aibă un dialog pe baza faptelor concrete și a impactului pe care îl are tantra yoga asupra tinerilor ademeniți cu practicile sexuale. Iar confruntarea a fost dură. Și pentru că Voican Voiculescu, cunoscându-i bine trecutul, a făcut niște dezvăluiri teribile despre gurul Bivolaru! Cu siguranță Eugen Mîrț, arestatul de azi, își amintește de această emisiune, mai ales că și el și-a clădit în anii din urmă o disidență politică, în care Securitatea din Bacău l-a oprimat ca pe Gregorian Bivolaru.

Trecutul lui Eugen Mîrț este strâns legat de prezentul lui de azi

Este plin internetul de relatări ale jurnaliștilor activi în anii 90-2000-2010, precum și de mărturii pe bloguri și în comentarii aparținând unor foști membri MISA despre apropierea lui Eugen Mîrț de Gregorian Bivolaru. Se face referire și la activitatea sexuală a „locotenentului” Mîrț, școlit de guru, ba chiar și la modul în care îi racola fete lui Bivolaru.

Din staful lui Bivolaru din acea perioadă făceau parte și două cupluri: Trandafir și Roșu. Două familii devotate trup și suflet perceptelor MISA, în deplin acord cu practicile sexuale în yoga.

După fuga lui Gregorian Bivolaru în Suedia, unde i s-a acordat statut de refugiat, și nici după arestarea lui în Franța pentru fapte similare comise în România, rețeaua creată de foștii lui locotenenți și practicile în materie sexuală nu s-au destrămat. S-au rupt definitiv de MISA în urmă cu 20 de ani și doi dintre ei au luat-o pe cont propriu, și-au deschis „școli” de yoga. Vechile practici par că au pătruns mai atânc în societatea „puternicilor” (magistrați, politicieni, medici). Majoritatea, membri sau simpatizanți REPER-USR, după unele surse credibile. De altfel, Eugen Mîrț devenise vedetă la postul B1 TV, unde participa aproape săptămânal la o emisiune din weekend în calitate de astrolog și practicant de yoga. Presa îi uitase trecutul. La fel cum îl uitase și pe al judecătoarei Lungu, dată afară din magistratură pentru că, membră MISA fiind, a fost protagonista unui film erotic „Secretele seducției”.

Cum să nu-l creadă un om serios pe Mîrț acele tinere care răspundeau anunțurilor pentru angajare la video-chat sau cursantele yoga? Dacă îl căutau pe pagina lui de prezentare, de pe site-ul Alchimia Vieții, aflau că este un intelectual erudit, care practică yoga din vremea dictaturii lui Ceaușescu și a fost oprimat de Securitate. Eugen Mîrț anunță acolo că este „absolvent al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii precum si al Facultatii de Psihologie, Profesor de Yoga si membru al Federatiei Europene de Yoga, Astrolog, Parapsiholog, Presedinte al Societatii de Yoga si Parapsihologie din Romania, Fondator Alchimia Vietii”. Nicăieri, în toată prezentarea, nu pomenește de MISA sau de mentorul său Gregorian Bivolaru.

Justiția nu a reușit cu frații Tate. De ce ar fi altfel cu Eugen Mîrț?

Minciunile pe care ni le-a înșirat în 1997 Mîrț și negarea oricărei fapte și declarații venite de la victime primesc azi confirmări, odată cu arestarea lui. El neagă violarea tinerei, neagă continuarea practicilor învățate de la guru Bivolaru. Procurorul spune însă că Eugen Mîrț a abuzat fata când aceasta era sub influența alcoolului, iar apoi i-a inoculat ideea că „a salvat-o de la moarte, deblocându-i o chakră ce controlează punctele vitale”. Acest lucru îl susține și Mîrț. De asemenea, neagă acuzația că „victimele (n.r. opt la număr) erau îndoctrinate și izolate atât de familie cât și de societate, fiind convinse că familia și prietenii reprezintă răul din viața lor”.

A evoluat justiția noastră de la Bivolaru la Mîrț încât dosarul discipolului să se finalizeze cu o acuzare temeinică și cu o condamnare a instanțelor? Ce n-au reușit magistrații în trei ani cu frații Andrew și Tristan Tate vor reuși cu Eugen Mîrț?

Închei cu un lucru care, în anul 1997, mi s-a părut amuzant, dar pe care azi, când am radiografia completă a personajului, o percep altfel. Înainte de emisiunea de la Tele 7 abc, Eugen Mîrț a insistat în nenumărate rânduri să-i titrăm numele pe ecran „Mîrț scris cu tz”. Râdeam. Părea că are o ideea fixă cu scrierea „Mîrtz”. De fapt, vroia să închidă un trecut. Azi, în dosarul procurorului este cu „tz”. Ziariștii mai vechi îl scriu și acum cu „ț”.