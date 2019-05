Victoria Nuland, fost subsecretar de stat american, pe lista neagră a Kremlinului. Putin plătește cu sec sancțiunile americane

Victoria Nuland nu are viză de intrare în Rusia. Kremlinul a luat măsuri asupra fostului oficial american pentru afaceri euroasiatice





Responsabili ai MAE rus au explicat că Victoria Nuland se află pe aşa-numita „listă neagră” cu oficiali americani cărora le este interzis accesul pe teritoriul Federaţiei Ruse, relatează agenţia de presă rusă RIA Novosti şi cotidianul Kommersant, citând surse din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova. Este vorba de o listă alcătuită de Moscova ca răspuns la sancţiunile instituite de către Statele Unite ale Americii împotriva unor înalţi responsabili ruşi. Listele cu sancţiuni din partea Rusiei nu au fost niciodată publicate integral, scrie Agerpres.

În 2016, din cauza faptului că figura pe această „listă neagră”, fostul ambasador american la Moscova, Michael McFaul, nu a putut să intre în Rusia.

Potrivit Kommersant, Nuland, care a vizitat în urmă cu câțiva ani și România, solicitase viză pentru o vizită la Moscova la o conferinţă internaţională cu caracter închis, organizată de Consiliul rus pentru afaceri internaţionale (RSMD), Societatea de politică externă din Germania (German Council on Foreign Relations, DGAP) şi The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS). Forumul s-a desfăşurat în zilele de 20 şi 21 mai în capitala rusă.

„Există un proiect multilateral comun ruso-german-american cu privire la scenariul dezvoltării Europei. Victoria Nuland era membră a delegaţiei americane. Nu am ştiut despre statutul ei, de aceea am inclus-o în componenţa delegaţiei care urma să vină la conferinţă din SUA”, a explicat pentru RIA Novosti directorul general al Consiliul rus pentru afaceri internaţionale, Andrei Kovtunov. „Când am contactat MAE, ni s-a spus să nu-i comandăm în prealabil bilet la avion, întrucât nu îi va fi acordată viza de intrare şi să nu ne bazăm pe participarea ei la forum”, a adăugat el, indicând că a primit aceste „recomandări” în mod neoficial, dar că s-a conformat acestora.

Senatorul rus Aleksei Puşkov a salutat joi această decizie a autorităţilor, susţinând că Nuland a fost unul dintre autorii politicii de sancţiuni americane împotriva Rusiei, iar în luna mai a pledat în Congres pentru înăsprirea în continuare a sancţiunilor la adresa Federaţiei Ruse, potrivit publicaţiei Vzgliad.

Conform publicaţiei menţionate, atitudinea critică a Moscovei faţă de Victoria Nuland se explică prin rolul ei în modelarea politicii SUA în spaţiul postsovietic. Îndeosebi, Kremlinul a denunţat rolul ei în evenimentele din toamna-iarna lui 2013 de la Kiev, când s-a deplasat în Maidan Nezaliojnosti (Piaţa Independenţei) şi a împărţit sandvişuri participanţilor la acţiunile de protest antiguvernamentale. Totuşi, Nuland venise la Kiev într-un efort de detensionare a situaţiei, înainte ca trupele antirevoltă să înceapă să tragă asupra manifestanţilor. Mişcarea de contestare a culminat în ianuarie 2014 cu venirea forţelor prooccidentale la putere în Ucraina şi cu fuga preşedintelui prorus Viktor Ianukovici la Moscova. Kremlinul a denunţat o 'lovitură de stat' în Ucraina, orchestrată de SUA şi Occident, şi de atunci nu şi-a schimbat poziţia

Curs VALUTAR, 24 mai! Ce SURPRIZA! Nimeni nu se astepta la asta! Ce s-a intamplat, chiar inainte de weekend

Pagina 1 din 1