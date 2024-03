Victoria cetățenilor împotriva statului. Autoritățile, obligate să returneze impozitele reținute ilegal

Primăria orașului Orșova a fost obligată de o instanță de judecată să returneze localnicilor banii din taxe și impozite. Oamenii s-au judecat trei ani cu autoritățile și au obținut câștig de cauză.

Locuitorii municipiului Orșova au obținut o victorie importantă împotriva statului, în justiție. Aceștia au câștigat un proces cu primăria pentru încasare ilegală de taxe și impozite locale.

Locuitorii municipiului Orșova au câștigat un proces împotriva Primăriei care le-a impus taxe și impozite ilegale. Oamenii au acționat în justiție în urmă cu trei ani, iar acum au obținut o victorie importantă. La momentul respectiv, cetățenii au reclamat majorarea taxelor locale cu 50%, considerând că este vorba de un abuz.

Dosarul a fost câștigat de localnicii din Orșova, pe fond, însă Primăria continuă lupta cu proprii cetățeni. Autoritățile au atacat decizia la Curtea de Apel din Craiova. Dacă instanța superioară va menține prima soluție, orșovenilor trebuie să li se restituie sumele încasate ilegal.

De altfel, inclusiv Curtea de Conturi a pus în vedere autorităților să revină asupra deciziei de majorare a taxelor si impozitelor ilegale.

În anul 2020, Consiliul Local Orșova a adoptat două hotărâri prin care a majorat taxele și impozitele locale. La inițiativa primarului, aleșii locali au crescut impozitele pe imobile cu 30 %, iar pe cele pentru autovehicule cu 50 %. Primăria a pus în aplicare noile taxe și impozite, fapt ce i-a revoltat pe cetățeni. Pe bună dreptate, aceștia au reclamat un abuz, mai ales că localitatea nu este dintre cele mai bogate din țară.

Oamenii sunt revoltați deoarece plătesc taxe și impozite mai mari decât alte orașe din România.

„Nu mi se pare normal. Am ajuns să plătim taxele și impozitele, ca și cum am avea salarii de parlamentari, noi nu avem, nu suntem așa”, a declarat un cetățean din Orșova, citat de Antena 3.

Drept urmare, au decis să se întoarcă împotriva autorităților și au deschis un procese în instanță. Oamenii au reclamat faptul că impozitele și taxele trebuiau majorate prin lege doar cu rata inflației, iar nu discreționar. Mai întâi, o juristă din localitate, care a sesizat abuzul, a dat în judecată Primăria și consiliul local. Ea a obținut restituirea sumelor încasate în plus, abuziv.

Ulterior, peste 70 de familii s-au adresat judecătorilor cerând anularea taxelor și impozitelor umflate. Au reclamat faptul că Primăria Orșova nu a avut un temei legal ca să ia o astfel de decizie. Oamenii au fost susținuți de o asociație locală.

„Cu siguranță avem cele mai mari taxe și simțim că administrația locală ne împovărează cu aceste taxe an de an și ca dovadă, suma nu este colosală, însă m-am simțit nedreptățit și am acționat în instanță într-adevăr”, a reclamat un cetățean din Orșova.