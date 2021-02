Victor Slav a pierdut procesul. Vedeta a pretins că Poliția Română i-a șifonat grav imaginea publică, după ce l-a testat cu un aparat antidrog.

Pe data de 11 august 2019, vedeta a fost oprită în trafic de agenții Poliției Rutiere București. După verificarea actelor, polițiștii l-au testat pe Slav pentru consumul de droguri, analiza fiind pozitivă la consumul de cannabis.

Ulterior controlului, polițiștii l-au dus pe Victor Slav la Instititul de Medicină Legală București, unde a fost testat oficial. Analiza oficială de care procurorii bucureșteni au ținut cont a indicat că vedeta nu a consumat nici un fel de drog, fiind curat din toate punctele de vedere.

A vrut repararea prejudiciului.

Între timp, Poliția Română a scăpat „pe surse” informația că Victor Slav a fost oprit în trafic și că era drogat. Testarea ar fi fost făcută cu aparatul Drager Drug Test 5000, unde a ieșit pozitiv la consumul de cannabis.

Nu este prima dată când acest aparat dă erori grave. La Cluj, în urmă cu trei ani, un bărbat care conducea un autoturism și care a produs un grav accident circulație a fost testat pentru droguri. Rezultatul a fost pozitiv, numai că analiza oficială efectuată la IML Cluj a arătat că șoferul nu consumase droguri.

Revenind la Victor Slav, acesta s-a adresat Tribunalului București cu o cerere pentru repararea prejudiciilor unei erori judiciare.

Eroarea judiciară la care se referă Slav ar fi dosarul penal care a fost deschis pentru fapta presupus comisă de acesta. Cum rezultatul a fost negativ, procurorii care s-au ocupat de dosar au închis lucrarea penală cu soluția de clasare.

A vrut daune de 500.000 de euro. Victor Slav a pierdut procesul

Ulterior, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a deschis un proces prin care solicita 500.000 de euro, de la Statul Român.

Pe data de 15 ianuarie 2021, judecătorii de la Tribunalul București au dat verdictul. ”Admite exceptia inadmisibilității. Respinge cererea, ca inadmisibila. Cu apel”. Cu alte cuvinte, cererea lui Victor Slav a fost respinsă ca urmare a faptului că nu există eroare judiciare.

Judecătorii de la Tribunalul București au susținut că despre eroare judiciară s-ar fi putut vorbi doar dacă există o sentință de condamnare definitivă. Ori în cazul lui Slav, acest lucru nu există. În plus, acesta nu a fost reținut și nici pus sub urmărire penală pentru conducerea unui autoturism sub influența drogurilor.