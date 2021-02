Bianca Drăgușanu, snopită în bătaie! Imagini cutremurătoare cu ea plină de vânătăi

„De câteva zile am senzaţia că sunt şantajată de nişte persoane care la un moment dat au făcut parte din viata mea. În momentul de faţă nu fac nicio acuzaţie. Sper să nu se întâmple asta, pentru ca dacă se întampla asta, vor fi pedepsite de lege. Cutia Pandorei s-a deschis cu poza cu mine. De când am făcut o blefaroplastie, de acum un an de zile. Poza care nu a fost dată cu acordul meu şi care a fost făcută fără ca eu să ştiu. A fost făcută într-un videocall, e un screensho. Şi a fost dată să justifice alte poze ale mele şi alte actiuni”, a delcarat Bianca Drăguşanu.

Bianca Drăgușanu, snopită în bătaie! În imaginea de mai jos vedeţi desfigurată pur și simplu

Bianca Drăguşanu: „În momentul de faţă se află pe rol un dosar de vătamare corporală şi agresiune. Despre care veţi afla mai multe atunci cand va incepe procesul. Poza în care eu am un ochi vânat nu e din momentul în care am făcut blefaroplastie. Nu ai cum sa te operezi de patru ori pe an, eu am acte.