Victor Ponta: “VIOLENȚELE din 10 august, o ACȚIUNE PREMEDITATĂ, PROVOCATĂ de CARMEN DAN și LIVIU DRAGNEA”

Președintele partidului Pro România, Victor Ponta, susține că violențele din 10 august, de la mitingul Diasporei, au fost provocate cu bună știință de Liviu Dragnea prin intermediul ministrului de Interne, Carmen Dan. Iar Jandarmeria ar fi acționat la ordinele ministrului Cramen Dan care, mai devreme sau mai târziu, va răspunde pentru faptul că a pus în pericol viețile cetățenilor români dar și ale jandarmilor.





Victor Ponta este convins că ceea ce s-a întâmplat în data de 10 august, când mitingul Diasporei s-a transformat într-un eveniment în care sute de persoane au fost rănite, a fost o acțiune pregătită din vreme de cei de la putere. “Din toate sursele de informare pe care le am, ca fost prim ministru și fost președinte PSD, este foarte clar ca a fost o acțiune premeditată și provocată din partea decidentilor politici, doamna Carmen Dan în primul rând. Si doamna Viorica Dăncila a fost trimisă în mod intenționat în concediu. Ca sa nu încurce, probabil", a declarat Victor Ponta, în această seară, la Constanța.

El a subliniat că “această premeditare, provocare a degenerat, iar rezultatele sunt catastrofale și pentru cei care au provocat violențele, mă refer la domnul Liviu Dragnea, doamna Carmen Dan, și pentru noi, ca societate, pentru că suntem extrem de divizați”. Și nimeni nu a apărut, susține Ponta, să își ceară scuze. Victor Ponta a spus că și în perioada în care a fost prim ministru s-au organizat proteste masive, iar șeful Poliției îl informa despre participarea huliganiilor.“Și spuneam, aveți grijă, dacă vin cei de la Galerii știți ce să faceți. Nu bateți pe nimeni, nu dați cu apă, nu dați foc la nimic, știți cum să îi izolați. Să nu fie violențe. Și nu au fost răniți. Jandarmii fac ceea ce li se dă ordin. Dacă li se ordonă să evite violențe, le evită, dacă li se dă ordin să se apropie de violențe, știu să o facă și pe asta.”

Victor Ponta a întrebat retoric “cum am ajuns ca președintele partidului, din Teleorman, să pună un prim ministru din Teleorman, care pune ministru de Interne din Teleorman, care pune șeful Jandarmeriei din Teleorman, am căutat, nu erau din Scornicești”. Președintele Pro România, crede însă că “cel care a dat ordinul și anume ministrul de Interne, dacă era primul ministru la serviciu era primul ministru de vină, mai devreme sau mai târziu va răspunde. Nu are cum să fie protejat la infinit. E ceva foarte grav care nu trebuia să se întâmple și care putea fi evitat cu siguranță.” Nu știe care poate fi infracțiunea pentru care va răspunde Carmen Dan dar “când ajungi să lovești și să pui în pericol viața atât a jandarmilor cât și a cetățenilor acestei țări, nu știu ce poate fi mai grav de atât.”

Pagina 1 din 1