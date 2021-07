Victor Ponta a reacționat după ce premierul a ieșit public să se laude de reușita sa, şi spune: „Cîţu se laudă că a trimis doi pacienţi în străinătate şi e o victorie. Victorie era dacă îi tratam aici” Fostul premier Victor Ponta face referire la transferul în străinătate al celor doi răniţi în incendiul de la Petromidia.

Victor Ponta: „Am plecat din funcție pentru că a fost o tragedie cu sute de victime. Atunci si președintele Iohannis şi liderii politici care sunt şi acum au reproșat guvernului si ministrului Sănătății, Bănicioiu, că nu au salvat sute de oameni duși la urgență într-o oră. Am zis ok, cineva trebuie să își asume, ne asumam noi si plecam.

Veniți voi si sigur o să faceți în primul rând spitale mai bune, o să pregătiți medici mai buni. Acum vedem că dupa tragedia de la Iaşi, medicul a fost trimis în străinătate, un singur pacient. Acum, la Petromidia, sunt doi arși şi se clamează victorie, că îi trimitem în străinătate”, a declarat premierul duminică seara.

Tot ce a fost atunci a fost o minciună, nu-i interesa de oameni, s-au cocoţat pe cadavre, unii au făcut filme şi s-au dus pe la Oscar pe bani publici

Şi continuă: „Deci în România este mai rău decât acum șase ani, s-a ajuns ca dacă ai bani, să mergi în străinătate, altfel mori aici. Ar fi trebuit să facă măcar o secție de arși la Bucureşti, unul la Iaşi, una la Constanţa, una la Cluj. Nu a existat în România asemenea propagandă. Dacă îi întrebi pe cei care au protestat de ce acum nu se pot trata nici doi arși, spun că de fapt e moștenirea PSD. Care moștenire, că PSD nu mai e de un an si jumătate la guvernare.

Nu știu dacă face asta pentru alegatorii de la congres, nu știu dacă pentru ei e important, dar România nu însemnă doar ăia 1000 sau 2000 de delegați, ci milioanele de români care, daca li se întâmplă ceva, le e frică că mor cu zile. Nu ia nimeni din străinătate bolnavi care nu pot fi salvați. Asa a fost şi la Colectiv, 3 zile nu au luat pe nimeni, au vrut a vină să vadă pe cine pot lua, dacă îi pot salva, că nu sunt nici ei proşti”, a declarat Victor Ponta, în exclusivitate la România TV.