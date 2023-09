Victor Ponta, milionar în euro. Rețeta fostului premier

Victor Ponta conduce o firmă de succes, reușind să ajungă în ultimii doi ani la profituri de peste un milion de euro. Firma consilierului onorific al premierului Marcel Ciolacu se numește Vp Projects Advisers S.R.L. Potrivit datelor e la Registrul Comerțului, în anii 2021 și 2022, cifra de afaceri a firmei a lui Victor Ponta a fost de aproximativ 1,3 milioane de euro. Profitul net al firmei se ridică la peste un milion de euro.

Fostul premier spune că firma pe care o conduce nu are nicio legătură cu instituțiile publice sau cu companiile cu capital de stat din România. Totuși, profilul de activitate al firmei sale are legătură cu posturile pe care acesta le ocupă.

De curând el a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 18 august 2023. Potrivit legii, consilierii onorifici nu sunt plătiți din bani publici, astfel că ei nu sunt obligați să își depună declarațiile de avere. La guvern, Victor Ponta deține funcția de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relațiilor economice internaționale.

Firma fostului premier are ca obiect de activitate activități de consultanță pentru afaceri și management. În 2022 avea șapte angajați, unul dintre ei fiind Adrian Botîlcă, consilier local la Primăria Sectorului 3. În declarația acestuia de avere se precizează că a obținut venituri anuale de la Vp SRL în valoare de aproximativ 3.000 de euro.

„Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, spunea în urmă cu un an Victor Ponta pentru Digi24.ro.

Întrebat dacă nu ar putea apărea conflict de interese, având în vedere activitatea sa de la guvern și codul CARN al firmei pe care o conduce, Victor Ponta a spus că el nu primește bani de la stat. Nu are afaceri cu instituțiile publice și nici nu deține vreo funcție publică.

„Nu câștig bani din consilier onorific la nimeni. Și nu lucrez și nu am lucrat cu nicio instituție publică din România sau cu o companie cu capital integral sau parțial de stat. Este de interes public dacă aș avea vreun contract cu o instituție publică sau companie de stat. Sau dacă aș avea o funcție publică prin care primesc bani publici. Precizez clar că NU. Nu am și nu am avut”, susține Victor Ponta.