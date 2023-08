Victor Ponta își apără funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu de criticile colegilor din coaliția de guvernare, din PNL. El spune despre cei care îl critică că exprimă niște frustrări personale și că sunt „păcălici”. În acest context, el își laudă realizările din mandatul de premier care, consideră, îl recomandă pentru o astfel de funcție.

„Sunt convins că toți liberalii din România au aplaudat și apreciează că, în perioada în care am fost premier, am luat măsuri economice foarte bune. Reducerea TVA, a CAS și a impozitului pe dividende. Tot în perioada în care am fost premier am cumpărat primele avioane F 16 și am adus EXXON în proiectul de gaze de la Marea Neagră. Am întărit Parteneriatul cu SUA prin Strategia adoptată cu ocazia vizitei mele oficiale la Washington la invitația vicepreședintelui Biden”, a spus Victor Ponta.