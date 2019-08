„S-au dus in prapastie. Au gaura de 11 miliarde de lei. Fiecare zi amanata ne costa mult, le-am spus că este un buget mincinos, au trecut, au votat, acum in august nu au bani de salarii, daca ati mintit in martie nu era normal sa nu aveti bani.

Suntem ca in 2009, exact toate semnele, ca la o boala, daca vezi deficit bugetar, balanta comerciala, ai incasari mai mici 2009 scrie pe noi si atunci era campanie si nimeni nu spunea ca sunt probleme nu era lapte si miere. Dăncila, Iohannis, Barna, Tariceanu, vreti sa ajungeti ca Basescu in 2010”.

