Victor Ponta, atac la adresa lui Klaus Iohannis. Președintele va desemna cel de-al nouălea ministru din mandatele sale

Victor Ponta a făcut o serie de declarații privind rotativa guvernamentală dintre PSD și PNL, dar și despre numirea lui Marcel Ciolacu la conducerea Guvernului. Fostul premier a lansat și un atac la adresa lui Klaus Iohannis. Ponta a subliniat că liderul de la Cotrocenu va numi cel de-al nouălea premier din cele două mandate de președinte al României. Fostul prim-ministru a subliniat că Marcel Ciolacu va avea o misiune dificilă în contextul în care Guvernul este amenințat cu declanșarea grevelor în mai multe sectoare.

„S-au acumulat în societate niște nemulțumiri uriașe. Plecarea domnului Ciucă dezamorsează. Sarcina lui Ciolacu nu va fi ușoară, trebuie să repornească economia. Sper cva noul guvern să aibă bani pentru celelalte sectoare. Va fi al nouălea prim-ministru din mandatul lui Iohannis. Explică lucrurile rele care s-au întâmplat în România. Nu putem vorbi de România lucrului bine făcut”, a spus Victor Ponta.

Klaus Iohannis ar putea să îi pună piedici lui Marcel Ciolacu

Victor Ponta a mai adăugat că Marcel Ciolacu va avea șansa ca din funcția de premier să rezolve mai multe probleme cu care se confruntă țara noastră. Fostul social-democrat a subliniat că spera ca Iohannis să nu îi pună piedici lui Ciolacu. În ceea ce privește plecarea UDMR-ului din coaliția de guvernare, Ponta consideră că maghiarii nu vor părăsi Guvernul.

„Nu poți să fii șeful PSD și să spui că nu poți să guvernezi. Are o șansă să îndrepte din lucrurile care s-au făcut greșit. Nu va rezolva toate problemele, dar să dea un pic de stabilitate poate. Sper ca domnul Iophannis să nu-i pună piedici. Cred că greșesc cei de la UDMR. Am văzut declarația domnului Ciolacu că vrea UDMR. Probabil că vor rămâne în Guvern. Premierul trebuie să aibă un cuvânt decisiv atunci când face Guvernul. Am văzut că se desființează Ministerul Sportului. Mă gândesc că și în România am putea relansa sportul”, a declarat Victor Ponta, potrivit Stiripesurse.ro.