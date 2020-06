In ultimii 28 de ani am trecut prin multe ipostaze in raport cu EVZ: de la cititor pina la subiect de prima pagina, de la tonuri neutre pina la aprecieri sau critici acide.

Va multumesc pentru parteneriatul din toti acesti ani, in care indiferent de ipostaza sau ton, am apreciat jurnalismul de calitate si eforturile jurnalistilor de a-si face onest meseria.

Pentru ca sunt pasionat de istorie sunt un cititor fidel al Evenimentului istoric, fratele mai mic si foarte intelept al EVZ.