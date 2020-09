Iata ce a transmis Victor Ponta: „Am primit rezultatul NEGATIV al testului Covid 19 efectuat in aceasta dimineata/ ma bucur pentru familia mea, prietenii si toti cei cu care am intrat in contact in aceasta perioada / ma rog ca Dumnezeu sa ne tina sanatosi pe toti

2. Guvernul Romaniei, in mod intentionat si programat, refuza sa creasca capacitatea de testare din sistemul public ( sau sa deconteze 100% testele in Sistemul privat) / Romania face intr-o zi in Sistemul Public 10% din testele efectuate in Italia, Spania sau Franta ( la o populatie de aproape jumatate sau respectiv o treime din aceste tari) / suma datorata in Sistemul privat ( nedecontata de Guvern) descurajeaza oamenii in a se testa – ceea ce duce la situatia in care Romania a ajuns pe primul loc la numarul de persoane pozitive raportat la cele testate!