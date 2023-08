Victor Cornea, părăsit de Andreeea Bălan la US Open. A pierdut și meciul

Andreea Bălan nu a fost alături de iubitul său, Victor Cornea, la US Open. Sportivul și Nikola Cacic au pierdut în supertibreak, în primul tur al probei de dublu. Mektic și Haase s-au impus la capătul a două ore și 33 de minute de joc, scor 6-3, 6-7(5), 7-6(6).

Victor și Nikola au avut 32 de erori neprovocate, cu 10 mai multe decât adversarii lor. Mektic și Haase au stat mai bine și la loviturile direct câștigătoare: 50 – 32. Sportivul s-a mai confruntat cu o problemă. Andreea Bălan nu a fost alături de el. Cu toate astea, artista l-a susținut din fața televizorului.

Victor Cornea a declarat că joacă mult mai bine atunci când iubita lui este alături de el. Acesta a mai spus că Andreea îl face extrem de fericit și că au o conexiune specială. Jucătorul de tenis a subliniat că diferența de vârstă nu se simte și că o iubește enorm.

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. – râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează”, a declarat Victor Cornea la Digi Sport.