Victor Ciutacu: Un singur președinte al României nu și-a dezamăgit alegătorii. Care e explicația

Președinții României și-au dezamăgit o mare parte din electorat și din susținătorii vocali din societatea civilă. Există însă și un fost lider de la Cotroceni, care a fost perceput pozitiv de mulți dintre cei care l-au votat. Un subiect de discuție în podcastul Contrapunct, realizat, joi, de Dan Andronic, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, alături de invitații Bogdan Jelea și Victor Ciutacu.

Dan Andronic a vorbit despre dezamăgirile pe care le-au trăit susținătorii vocali ai fiecărui președinte al României. Dar mulți dintre liderii de opinie n-au ezitat să se agațe din nou de câte un alt personaj politic.

„Mie, asta mi se pare o paradigmă care funcționează destul de des în România, care, din punctul ăsta de vedere al educației democratice, nu știu dacă e mai bună sau mai rea decât altă țară. Dar, tipul ăsta paternalist de a face politică în care cineva îți spune ce să faci și tu faci. E o dovadă că lumea se uită în continuare în gura acelorași oameni, deși de multe ori au dat greș sau ne-au anunțat că au dat greș”, a afirmat Dan Andronic.

„Deci, l-au susținut pe Emil Constantinescu, ne-au anunțat că au dat greș pe Emil Constantinescu. L-au susținut pe Traian Băsescu, ne-au anunțat că au dat greș cu Traian Băsescu. L-au susținut pe Klaus Iohannis. Ne-au anunțat că au dat greș. Acum au dat greș și adevărat, că foarte rapid. Adică aici logodna nici măcar nu s-a ajuns la mariaj, s-a terminat la logodnă”, a mai explicat realizatorul emisiunii.

Victor Ciutacu a remarcat că, din punct de vedere al așteptărilor electoratului, cel mai bine a stat Ion Iliescu. „Uite o diferență. cei care l-au susținut pe Ion Iliescu nu regretă că l-au susținut pe Ion Iliescu. Poate pentru că Iliescu avea un soi de consecvență. De fapt, nu un soi. Iliescu chiar era consecvent în crezurile și în acțiunile sale. Bune, rele, asta, mă rog, istoria îl va judeca”, a explicat Ciutacu.