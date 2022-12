Victor Ciutacu, replică dură pentru fostul șef DNA: „Mare caracter și Daniel Morar”

Jurnalistul Victor Ciutacu a pus tunurile pe fostul procuror șef al DNA, Daniel Morar. El a făcut o serie de comentarii pe seama dezvăluirilor din cartea de memorii scrisă de fostul procuror și magistrat al Curții Constituționale. Ciutacu face refererire la „caracterul” lui Daniel Morar care acum, după ce și-a încheiat cariera de magistrate își recunoaște anumite greșeli din trecut.

„Mare caracter și Daniel Morar…

1.cică a fost împotriva protocoalelor cu SRI, dar le-a aplicat;

2.cică a vrut să le facă dosare lui Maior și lui Coldea că au avut grijă să dispară niște înregistrări compromițătoare, dar s-a muiat ca fularul;

3.s-a cerut slugarnic la Iohannis să se justifice în avans de ce va vota invers decât vrerea stăpânului, iar acum dă din casă că l-a primit ăla cu gong de împărat;

4.a vărsat acte și poze din dosarul Caltaboșul la TVR, cică-i e rușine profesional, dar că a făcut bine pentru cauză

5. I-au zis ai lui Liiceanu să mai taie din așa-zisele dezvăluiri și el s-a conformat, ca să-i apară cartea la Humanitas”, a afirmat Victor Ciutacu.

Victor Ciutacu vorbește despre interesele luI Daniel Morar, care l-au motivat să-și scrie amintirile acum, după ce a trecut de la cariera de magistrat la cea de avocat.

„Ce nu face omul când intră-n avocatură și are nevoie de clienți care să pună botul la cardeală. Și de adulatori reșapați sau descoperiți subit. Adevăru-i că, dacă tot n-ai avut interes și sânge-n instalație să vorbești și să te revolți când erai parte a sistemului, e greu să ai decența să te retragi și să-ți cheltui în tihnă pensiile cumulate care duc spre 10.000 euro/lună”, scrie Victor Ciutacu într-o postare pe Facebook.

Afirmațiile lui Daniel Morar

În volumul său, fostul judecător al CCR a vorbit despre mai multe episoade controversate, dar şi despre relaţia cu fostul şef al DNA şi fost procuror general al României, Laura Codruţa Kovesi.

„Nu sunt critic cu ea, eu nu o critic pe Laura Codruţa Kovesi…Eu am criticat atitudinea unui procuror-şef al DNA de după mine. Am libertatea să fac acest lucru, am spus părţile bune al Codruţei Koveşi, a început foarte bine la DNA, a avut anchete mari, care s-a dovedit că s-au finalizat cu condamnări, dar a avut această parte pe care eu n-o puteam accepta: ca altcineva, în afară de procurori şi de judecători, să facă justiţie”, a spus Daniel Morar.

De asemenea, Daniel Morar a făcut referire și la protocoalele încheiate de DNA cu SRI, precizând că a încercat să țină serviciile secrete departe de anchete.

„Era o atitudine total opusă atitudinii mele. Eu încercam să-i ţin cât mai departe de anchete pe cei din serviciile de informaţii, procurorul general al României a semnat aceste protocoale. În parte, am respectat acel protocol, ceea ce însemna anumite informări între noi şi serviciile de informaţii. În mare parte, în ceea ce înseamnă anchetele penale, nu le-am respectat, a mai spus Morar.