Daniel Morar: „Laura Codruţa Kövesi a fost un procuror-şef comod”

În ultima zi a târgului de carte Gaudeamus, standul editurii Humanitas l-a avut în centru pe fostul judecător al CCR Daniel Morar, care şi-a lansat volumul de memorii.

„Nu este o carte de dezvăluiri, este o istorie subiectivă”, a spus Daniel Morar în faţa publicului numeros format din foşti magistraţi, jurnalişti şi cititori curioşi. Acesta nu a luat întrebări din partea participanţilor, însă a oferit autografe celor interesaţi.

Întrebat de jurnaliști de ce Laura Codruţa Kovesi este prezentată în carte dintr-un unghi critic, Daniel Morar a clarificat că nu este vorba de critică, ci expune ceea ce l-a deranjat cel mai tare în conducerea DNA după plecarea sa, faptul că au fost implicate serviciile secrete în justiție, ceva ce el nu va putea concepe niciodata.

Daniel Morar: „Eu nu o critic pe Laura Codruţa Kovesi”

„Nu sunt critic cu ea, eu nu o critic pe Laura Codruţa Kovesi”, i-a spus Daniel Morar jurnalistului Marian Voicu, moderatorul discuţiei organizate de editura Humanitas la târgul de carte. „Eu am criticat atitudinea unui procuror-şef al DNA de după mine. Am libertatea să fac acest lucru, am spus părţile bune al Codruţei Koveşi, a început foarte bine la DNA, a avut anchete mari, care s-a dovedit că s-au finalizat cu condamnări, dar a avut această parte pe care eu n-o puteam accepta: ca altcineva, în afară de procurori şi de judecători, să facă justiţie”, a spus Daniel Morar, potrivit Libertatea.

„Era o atitudine total opusă atitudinii mele. Eu încercam să-i ţin cât mai departe de anchete pe cei din serviciile de informaţii, procurorul general al României a semnat aceste protocoale. În parte, am respectat acel protocol, ceea ce însemna anumite informări între noi şi serviciile de informaţii. În mare parte, în ceea ce înseamnă anchetele penale, nu le-am respectat, a spus fostul şef al DNA şi judecător al Curţii Constituţionale.