Justitie Victor Ciutacu reia războiul cu ex-procurorul Mircea Negulescu. Jurnalistul, dat în judecată







Războiul dintre Victor Ciutacu și fostul procurorul Mircea Negulescu ajunge la un alt punct. Procurorul poreclit “Portocală”, eliminat din magistratură după mai multe încălcări ale legislaţiei, îl dă în judecată pe cunoscutul jurnalist.

Fostul procuror Mircea Negulescu îl dă în judecată pe Victor Ciutacu

Scandalul a fost reaprins după ce, la emisiunea pe care o Victor Ciutacu o moderează la un post tv, Victor Ponta a povestit cum cumnatul său a fost hărțuit de DNA. Mai mult, fostul premier a spus că procurorul respectiv “e un nemernic”.

În replică, ex-procurorul Negulescu i-a transmis acestuia un mesaj în care îl înștiința că va deschide un proces. Totodată, Ponta l-a provocat pe fostul procuror DNA din Ploiești la o răfuială în stradă.

Ce spune jurnalistul

Victor Ciutacu a transmis un mesaj ironic legat de această situație, precizând că a devenit „un obicei popular” să fie dat în judecată.

„A devenit un obicei popular sa-l dai in judecata pe Ciutacu. Doar cine nu vrea neaparat n-o face. Pana acum, glumeam ca numai cu foca de la circ nu ma judecasem. Gresit! Uitasem de inegalabilul procuror Portocala. Gata, a facut-o si p-asta. Daca tot nu m-a dus pe arest la Campina, ne vedem in instanta civila. Vorba lu’ mama, ce ti-e scris in frunte ti-e pus”, a scris acesta pe Facebook.

Victor Ciutacu, în plin război cu fostul procuror DNA Ploiești

Victor Ponta și-a reafirmat intenția de a acționa în judecată statul român, după ce a fost achitat definitiv la sfârșitul lunii decembrie în dosarul Turceni-Rovinari. În emisiunea respectivă, fostul premier a precizat că nu își dorește ca eventualele despăgubiri acordate de instanță să fie achitate din banii contribuabililor.

„El a fost adus în fața publicului de Onea și Portocala, care l-au arestat în 2015 ca să-mi dau eu demisia. Nu au reușit, dar mi-au făcut și mie apoi. În acești nouă ani, el nu a fost niciodată un om care a călcat legea. A fost o victimă, și a mea, că nu era arestat dacă nu era cumnatul meu, dar și a infractorilor ăstora care l-au nenorocit și sunt plătiți din bani publici și se duc la cârciumi și râd de noi toți, nu numai de Ponta. În nouă ani de zile nimeni nu s-a interesat de ce a fost arestat omul ăsta, dacă a făcut ceva ilegal. Toți știm că Uncheșelu și Onea și Portocala au lucrat pentru Kovesi, dar nu putem să zicem nimic de Kovesi, că lucrează la Bruxelles. Voi depune plângere împotriva statului român pentru ce mi-au făcut mie.”, a spus Ponta.

În timpul emisiunii respective, fostul premier a primit un mesaj din partea procurorului Mircea Negulescu. Victor Ponta a citit mesajul în direct, cu mențiunea că așteaptă cu nerăbdare procesul.

„Uite, mi-a trimis Portocala mesaj: ”Domnule Ponta, te voi acționa în judecată, eu nu sunt infractor și nici nemernic.”. Ba da, ești un infractor și un nemernic și abia aștept să te văd în fața instanței. Vreau să se termine treaba asta cu tine în pușcărie. Acest infractor, dacă nu a pățit nimic, prinde tupeu. Uite, mă amenință. Abia aștept să ne vedem în instanță. Bine, dacă vrea, ne vedem și la el, la Ploiești, că el e interlop.”, a adăugat fostul premier.