Ce s-a întâmplat cu Radu Mazăre în Franţa? Informații importante de ultim moment

Jurnalistul Victor Ciutacu a afirmat , luni, pe pagina sa de socializare că Radu Mazăre nu ar fi cerut azil politic în Franţa. Ciutacu precizează că avocaţii lui Mazăre au reclamat abuzul pe care autorităţile din Madagascar le-au făcut în legătură cu extrădarea acestuia.





„Radu Mazare NU a cerut azil politic in Franta! Avocatii lui din Franta au reclamat in aceasta dimineata abuzul care i s-ar fi facut de catre autoritatile din Madagscar, respectiv extradarea fara o hotarare judecatoreasca. Asa ca au decis sa sesizeze autoritatile franceze despre acest lucru. Nu se stie inca daca actiunea lor, in conformitate cu legislatia din Franta, va avea ca rezultat oprirea tranzitarii lui prin Franta sau alte consecinte juridice. NU a cerut insa azil politic in Franta, deci Franta NU avea ce sa respinga”, a scris pe Facebook, Victor Ciutacu

Fratele lui Radu, Mihai Mazăre a afirmat la rândul său că fratele lui nu acerut azil politic în Franţa

„Nu știm dacă acest lucru va avea ca rezultat oprirea tranzitării lui prin Franța sau alte consecințe juridice. Este acțiunea lor, conform legislației franceze. Nu a cerut Radu Mazare azil politic în Franța”, a mai spus Mihai Mazăre.

Au mai rămas doar câteva ore pînă ce Radu Mazăre va fi adus în România. Avionul a decolat de la Paris cu destinaţia Bucureşti, la ora 16.20.

Există un bilet cumpărat pe numele lui Radu Mazăre. E o cursă care a fost programată de Ministerul Afacerilor Interne. Fostul primar al Constanței nu va fi adus cu un avion privat.

Mazăre va fi dus direct de la aeroportul Henri Coandă din Otopeni la Penitenciarul Rahova, unde va sta în carantină pentru următoarele 21 de zile.

