Social Victor Ciutacu critică scandalul dintre Dan Vîlceanu și Florin Roman: „Ar fi două variante”







Conflictul dintre cei doi parlamentari PNL, Florin Roman și Dan Vîlceanu, a luat prin surprindere pe toată lumea prezentă, dar și pe cei din spațiul public. Jurnalistul Victor Ciutacu s-a declarat nelămurit de situația care a avut parte recent în Parlamentul României.

Florin Roman a fost deja la IML pentru a-și scoate un certificat medico-legal de care va avea nevoie pentru plângerea penală pe care are în plan să o depună împotriva colegului său Dan Vîlceanu. Acesta din urmă fiind și cel care l-a atacat, potrivit declarațiilor lui Florin Roman.

Victor Ciutacu, nelămurit după scandalul din Parlament

Jurnalistul Victor Ciutacu și-a exprimat confuzia în legătură cu incidentul în care parlamentarii PNL Florin Roman și Dan Vîlceanu s-au implicat într-o altercație fizică. Ciutacu evidențiază două variante posibile în analiza sa.

„Nu mă mai satur privind relatările, deocamdată incomplete, despre bătaia din Parlament între liberali. Dincolo de faptul că Vâlceanu se dovedește a fi un demn urmaș al Brătienilor, care a rezolvat cazul "prin noi înșine", am niște nedumeriri de natură tehnică. O fi el, gorjeanul, mai zvelt, dar Roman zice că i-a spart nasul cu genunchiul. Aici ar fi două variante. Ori Vâlceanu e karateka și i-a dat din săritură, ori i-a mai tras una, l-a îndoit și l-a rezolvat din genunchi. Doar o filmare de la fața locului ne poate lămuri. Și nu pricep de ce ăia de la AUR și USR nu și-au făcut datoria de a imortaliza momentul astral, a scris Ciutacu pe Facebook.

Nicolae Ciucă, reacții după bătaia dintre Dan Vîlceanu și Florin Roman

Nicolae Ciucă, președintele Senatului, condamnă ferm violența fizică, cu atât mai mult în incinta Palatului Parlamentului. El a solicitat conducerii Camerei Deputaților să ia măsuri imediate după ce deputatul Florin Roman a acuzat că a fost agresat.

„Violența fizică este de neacceptat, cu atât mai mult cu cât se întâmplă aici, în Palatul Parlamentului. Am fost trimiși aici de oameni, ca să lucrăm pentru ei și pentru interesul comun al societății. Avem datoria morală de a da un exemplu de comportament decent și civilizat, cu respectarea regulilor. Cum putem face mai bine pentru țară și pentru români dacă nu putem respecta reguli de bază?”, spune, marți, pe Facebook, Nicolae Ciucă.

„Atacul asupra domnului Florin Roman arată măsura unei lipse de caracter”

„Atacul asupra domnului Florin Roman arată măsura unei lipse de caracter și conduită morală din partea deputatului Dan Vîlceanu, condamnabilă și inacceptabilă. Cer conducerii Camerei Deputaților să ia măsurile necesare în această situație”, a adăugat președintele Senatului.

De asemenea, deputatul Florin Roman, mărturisește că marți a trăit „un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată”.

„I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, încălcarea regulamentului prin prezenta lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la parlament era să afle câți primari au plecat la Călărași. A urmat o altercație verbală, după care, am fost bruscat fizic spre ieșirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului. Am evitat orice ripostă, pentru ca respect mandatul de parlamentar. În schimb, în baza imaginilor de pe camerele de luat vederi, voi depune solicitare de sancționare a deputatului neafiliat, prieten al ADU, pentru lovire! Totodată voi depune plângere penală împotriva deputatului huligan!”, a scris pe Facebook Florin Roman.