Victor Ciutacu a răbufnit: Nici măcar comuniștii nu și-au permis o asemenea infamie. Cenzura presei pune țara pe jar

Guvernul a explicat că proiectul este inițiat de societatea civilă şi că este deschis cooperării cu reprezentanții societății civile cât timp rezultatul cooperării este în interesul și beneficiul cetățeanului;

-Inițiativele ONG-urilor și experților media vor genera recomandări în domeniul combaterii dezinformării și știrilor false. -Activitatea grupului este independentă de funcționarea și structurile Guvernului, produsele primite urmând a fi analizate și, eventual, valorificate. -Proiectul este inițiat de societatea civilă, iar Guvernul nu a cerut monitorizarea vreunui termen specific, a transmis Guvernul.

Statul își face platformă de urmărire a presei online

Așadar, proiectul care prevede catalogarea drept propagandiști pro-ruși a tuturor jurnaliștilor care critică Guvernul României sau înalți oficiali l-a determinat pe Victor Ciutacu să reacționeze spunând că tot acest demers este de noaptea minţii.

Proiectul acesta e în cheia dictaturii și în cheia lipsei de preocupare pentru rezolvarea problemelor. A trecut o săptămână de când își propuneau să introducă stare de criză. Un grup ce cetățeni vrea acum să facă niște reguli pe baza cărora în funcție de ceea ce scrii te fac putinist. Chiar dacă vii cu dovezi pe un text sau faci investigație. Cine poate fi corupt într-o țară în afară de cei de la putere? E de noaptea minții, nici măcar comuniștii nu și-au permis o asemenea infamie. Să vedem ce se întâmplă zilele astea cu prețurile la energie, la combustibil, asta nu e incompetență? E o nebunie fără margini. De asta se ocupă Arafat. Ce caută CNA la monitorizarea netului? Nu are atribuții”, a declarat Victor Ciutacu.

Replica ONG-ului Global Focus Center

Guvernul a oferit un link către o postare publicată vineri pe Facebook de Global Focus Center, ONG care susține că a inițiat acest demers pentru o informare corectă a populației, în contextul crizei din Ucraina.

1- Acest mecanism este 𝟏𝟎𝟎% 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭, nu exista si nu va exista finantare guvernamentala (de altfel in momentul de fata nu exista deloc finantare – suntem in discutii cu parteneri internationali pentru identificarea acesteia!), guvernul nu va fi unicul beneficiar, nu lucram si nu vom lucra pentru guvern sau ca sa-l protejam, acesta este liber sa ia in considerare sau nu recomandarile noastre. Noi suntem integral responsabili pentru recomandarile pe care le facem, iar guvernul este integral responsabil pentru cum intelege sa reactioneze la ele. Va exista un protocol de colaborare intre acest task-force format din experti si beneficiari (inclusiv guvernul) care va specifica foarte clar ce face si ce este si mai ales ce NU face si NU este acest mecanism, astfel incat sa ne asiguram ca el sprijina, nu impiedica libertatea de exprimare. Toata activitatea noastra de pana acum a fost pusa in slujba informarii corecte si adesea acest lucru ne-a adus in conflict cu institutii politice sau guvernamentale.

2- Mecanismul nu este definitivat. Termenii de cautare circulati in public nu au nicio valoare, nu sunt cei definitivi, sunt colectati de la institutii guvernamentale si alti parteneri din societatea civila intr-un proces de brainstorming. Am solicitat contributii si idei de la mai multi parteneri, inclusiv de la guvern si asteptam in continuare sa ni le furnizeze. Pe baza lor, dar mai ales a metodologiei noastre, noi vom alege si decide cum vor arata algoritmii de cautare. Lista de parteneri cu competenta in domeniu ramane deschisa si ni se poate alatura oricine este interesat si poate sa aduca o contributie relevanta.

3- Din punct de vedere 𝐭𝐞𝐡𝐧𝐢𝐜, vom folosi aplicatiile @Pulsar si @CrowdTangle pentru a identifica temele prioritare de discutie in spatiul #public, instrumente care sunt disponibile, cu licenta, oricarei alte organizatii sau altor persoane care doresc sa faca propria lor monitorizare online si social media. Filtrarea finala privind recomandarile de reactie din partea institutiilor statului sau societatii civile/ mediului privat va fi insa facuta de experti. Vom transmite la final rapoarte regulate catre ONG-uri, asociatii patronale si sindicale, guvern, mediu academic, institutii care au un rol in comunicarea pe acele teme cu recomandari de reactie.

4- GlobalFocus Center este parte a unor 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢 de prestigiu care lupta cu dezinformarea (@Beacon Project, @Open Information Partnership, etc.) si pe baza acestei experiente, inclusiv in perioada Covid in care am derulat initiative similare (vezi linkuri mai jos), stim ce efecte devastatoare la nivel social poate avea comunicarea oficiala deficitara.

Cand mecanismul de lucru va fi definitivat, va fi perfect transparent si vom fi bucurosi sa-l explicam oricui este interesat; de altfel, metodologia folosita este similara cu cea a partenerilor nostri, Bellingcat si DFRLab, cele mai prestigioase institutii in plan international care promoveaza informarea corecta, #factchecking si lupta cu #dezinformarea si impreuna cu care am organizat in trecut cursuri de pregatire a expertilor din societatea civila si presa in utilizarea exact acestor instrumente pe care le folosim acum, se arată în comunicatul ONG-ului, pe Facebook.

Dacian Cioloș, despre acest proiect

Europarlamentarul Dacian Cioloș spune că acest proiect poate derapa dintr-un instrument de luptă cu dezinformarea într-unul de cenzură fără criterii clare