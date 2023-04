Vicepreședinte Google, despre greșeala nr. 1 în carieră pe care trebuie să o eviți la 20 de ani

Jenny Cheng, vicepreședinte și director general al Google Wallet, spune că una dintre cele mai „rele” și cele mai frecvente greșeli de carieră pe care le poți face la 20 de ani este „să te aștepți ca lucrurile să se întâmple pur și simplu pentru că le meriți”.

Cheng, în vârstă de 50 de ani, a căzut în această capcană la începutul carierei sale. Ea a început să lucreze la Deloitte ca și consultant senior la scurt timp după ce a absolvit Universitatea din California, Berkeley și spune că și-a petrecut o mare parte din primii 20 de ani luptându-se să se autopromoveze la locul de muncă.

„Îmi amintesc că mă gândeam că voi fi promovată pentru că făceam o treabă atât de bună, dar cred că greșeala în acest caz este că nu am realizat că nu este vorba doar de merit”, își amintește ea.

Chiar dacă credeți că ați câștigat o promovare, o mărire de salariu sau un alt tip de recunoaștere, Cheng spune că trebuie, de asemenea, să fiți clar și vocal cu privire la ceea ce vă doriți la locul de muncă.

„Căutați aceste oportunități și apoi poziționați-vă pentru ele. Ridicați mâna și spuneți: „Sunt interesat să fac asta””, explică ea. „Apoi, trebuie să îi faci responsabili pe managerii tăi să îți ofere acele oportunități, verificând cu ei și cerând actualizări”.

S-ar putea să vă simțiți inconfortabil să cereți lucruri la începutul carierei, dar să aveți încrederea de a face acest lucru este „atât, atât de important”, adaugă Cheng. Dacă te aștepți să primești o promovare sau o mărire de salariu fără să spui ce anume îți dorești, spune ea, „riști să te plafonezi în carieră sau să îți încetinești progresul”.

Nici măcar liderii de la vârf nu le știu pe toate

De asemenea, este important să adopți dorința de a învăța și de a eșua încă de la începutul carierei tale, astfel încât să poți crește și să te îmbunătățești continuu ca profesionist.

„Când am început să lucrez la Deloitte, unul dintre liderii seniori mi-a spus: „Jenny, doar pentru că sunt mai în vârstă și am un titlu mai mare decât tine, nu înseamnă că știu mai multe decât tine””, spune Cheng. „A fost cu adevărat încurajator să aud asta, că nici măcar liderii de la vârf nu le știu pe toate, așa că am putut să mă eliberez de presiunea de a face același lucru”.

Acum, Cheng se află la capătul de primire a unor astfel de comentarii. „La Google, oamenii vor presupune că, pentru că sunt vicepreședinte, trebuie să știu totul”, spune ea. „Le reamintesc în mod constant oamenilor că nu știu totul, pentru că, dacă aș ști, slujba mea ar fi foarte, foarte plictisitoare – și cine vrea asta?”. (Rador)