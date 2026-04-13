Vicepremierul Tánczos Barna felicită Tisza și recunoaște că a estimat greșit

Vicepremierul român Tánczos Barna afirmă că victoria Partidului Tisza în alegerile din Ungaria marchează sfârșitul unei epoci politice și deschide o nouă etapă, caracterizată de schimbări profunde în aproape toate domeniile, potrivit postării de pe platforma Facebook.

Vicepremierul Tánczos Barna a reacționat public după rezultatul alegerilor din Ungaria, recunoscând că nu a anticipat amploarea victoriei obținute de Péter Magyar și Partidul Tisza.

Într-o postare publică, acesta a declarat:

El a subliniat că rezultatul reflectă o mobilizare pe care nu a anticipat-o nici el, nici alți observatori politici.

Tánczos Barna a descris în detaliu atmosfera din capitala ungară în noaptea alegerilor, pe care a caracterizat-o drept una de „schimbare de regim”:

„Ceea ce am văzut în această noapte la Budapesta este adevărata atmosferă revoluționară, de schimbare de regim.”

Potrivit vicepremierului, orașul a fost marcat de manifestații spontane de bucurie:

„Am văzut mii de maghiari copleșiți de bucurie, sute de mașini sărbătorind, claxoane, steaguri, muzică, discursuri de victorie.”

El a precizat că participarea a fost diversă, dar cu o prezență vizibilă a tinerilor:

„Am văzut în special tineri, dar nu numai. De la autobuze la tramvaie, de la taxiuri la metrou, peste tot era sărbătoare.”

În evaluarea sa politică, vicepremierul român consideră că rezultatul alegerilor marchează o ruptură clară față de perioada anterioară:

„Am intrat într-o nouă eră, care este practic opusul celei de până acum în aproape toate aspectele.”

El a evidențiat diferențele dintre noua generație de politicieni și vechea clasă politică:

lideri aflați la început de carieră;

o abordare diferită față de Uniunea Europeană;

sisteme de valori distincte.

Totodată, Tánczos Barna a afirmat că rezultatul reprezintă o sărbătoare pentru o parte semnificativă a societății:

„Așa cum mulți au prezis, soarele a răsărit și astăzi.”

Vicepremierul a subliniat că partidul condus de Viktor Orbán, FIDESZ, intră din nou în opoziție, amintind că această situație nu este fără precedent:

„Fidesz se află din nou în opoziție. A mai fost așa ceva, iar atunci eșecul a fost urmat de revenire și victorie, chiar dacă a fost nevoie de două mandate.”

În același timp, el a sugerat că viitorul politic al formațiunii rămâne deschis:

„Timpul va arăta dacă acest eșec va fi urmat de o revenire. După cum cunosc echipa, nu vor renunța.”

Tánczos Barna a făcut referire și la rezultatele din circumscripții, unde candidații Tisza ar fi obținut un succes semnificativ:

„În circumscripțiile individuale, candidații TISZA au obținut un succes de 87%.”

El a avertizat că o posibilă majoritate de două treimi implică o responsabilitate majoră pentru viitorul guvern:

„Este o responsabilitate uriașă pentru noul guvern.”

Vicepremierul român a subliniat și necesitatea redefinirii relațiilor dintre Ungaria și comunitățile maghiare din diaspora:

„Este inevitabilă regândirea relațiilor dintre maghiari, precum și construirea unei cooperări între noul guvern și maghiarii de dincolo de graniță.”

El a descris acest proces drept complex, dar realizabil:

„Astăzi, aceasta este o ecuație cu multe necunoscute, dar nu este de nerezolvat.”

În final, Tánczos Barna a evidențiat dimensiunea democratică a rezultatului, menționând diferența dintre cele două opțiuni electorale:

„3,1 milioane de maghiari au decis să schimbe direcția, 2,5 milioane ar fi continuat cu guvernul anterior. Asta înseamnă democrația.”

Mesajul său s-a încheiat cu un apel la echilibru și mobilizare:

„Îi încurajez pe toți cei care simt dezamăgire să țină capul sus.”

Declarațiile lui Tánczos Barna conturează imaginea unei schimbări politice majore în Ungaria, percepută ca finalul unei epoci și începutul uneia noi.

Dincolo de entuziasmul susținătorilor victoriei, vicepremierul român evidențiază atât responsabilitatea noii guvernări, cât și incertitudinile legate de viitorul politic și de relațiile regionale.