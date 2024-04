Monden Vica Blochina, în pragul sinuciderii. Ce a făcut fiul ei cu Pițurcă







Vica Blochina a dezvăluit că a intrat într-o depresie gravă după ce fiul ei, Edan, a ales să meargă să locuiască cu tatăl lui, Victor Pițurcă. Aceasta spune că în acea perioadă simțea că a eșuat în rolul de mamă și a reușit foarte greu să treacă peste.

Fosta lui Piți și-a crescut băiatul singură timp de mai mulți ani, iar când acesta a ales să nu mai locuiască cu ea, ci cu tatăl său, lumea ei a fost dată peste cap,

Vica Blochina, depresivă și cu gânduri de suicid

Blonda a mărturisit că în acea perioadă, care a durat în jur de un an, a vrut să-și pună capăt zilelor pentru că simțea că nimic nu mai contează în viața ei. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Ralucăi Bădulescu, prietena sa, a reușit să-și pună ordine în viață.

„Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire.

A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. În viața mea nu am crezut că există depresie. Efectiv am clacat, mi-a fost foarte greu. Am plecat o lună de zile în Thailanda, m-am îngrășat 15 kilograme.

Nu aveam ce să fac, mă certam cu toată lumea, îmi venea să îmi fac ceva rău, mă răzbunam pe mine. Am trecut prin niște etape foarte urâte și foarte grele. Asta s-a întâmplat timp de un an. Au fost momente când îmi doream să nu mai trăiesc”, a mărturisit Vica Blochina.

Datoriile au doborât-o în acea perioadă

Tot atunci, spune fosta lui Victor Pițurcă, era plină de datorii și simțea că nu mai are scăpare.

Vica Blochina a recunoscut că nu a apelat însă la ajutorul unui psiholog, însă își suna aproape în fiecare zi duhovnicul pentru a o îndruma, iar acum este recunoscătoare că Dumnezeu a fost lângă ea.

„Toate gândurile negative m-au copleșit. Am eșuat ca mamă, nu mai suportam pe nimeni lângă mine să am o relație, nu pot să fac nimic cu viața mea, sunt plină de datorii. Tot ce am construit, eu am pierdut.

Mă gândeam ce e de făcut: ori pun ștreangul la gât și pa, la revedere. Îmi e greu să vorbesc, că îmi vine să plâng. La psiholog nu m-am dus, alcool nu beau, dar m-am dus foarte mult la biserică. Îl sunam zilnic pe părinte.

Dumnezeu m-a ajutat să trec peste durerea asta. Cred că a fost o perioadă karmică în viața mea”, a mărturisit Vica Blochina, la „Online Story”.

Vica Blochina, în pragul sărăciei

În același interviu, fosta balerină a dezvăluit că o altă perioadă grea din viața ei a fost când a eșuat în afaceri și nu mai avea bani să se descurce, mai ales că era obișnuită să aibă la ea foarte mulți bani.

Potrivit acesteia, cel mai mult contează să te redresezi după ce ai căzut, iar oamenii din jur contează și ei la fel de mult.

„Nu totul se rezumă la câți bani ai, dar să fii capabil să produci. Sunt foarte mulți care acum au și mâine nu au, dar aveau deșteptăciunea asta și inteligența și norocul să pice și să se ridice. Și eu am avut perioade foarte grele în viața mea.

Chiar anul trecut am avut o perioadă extrem de grea din punct de vedere financiar, că nu mi-a mers business-ul cum am vrut. Eram obișnuită cu bani foarte mulți și după aceea mi-a fost foarte greu”, a mai mărturisit Vica Blochina, potrivit wowbiz.ro.