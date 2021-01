Există viață după moarte? Această întrebare a generat numeroase dezbateri de-a lungul timpului. Unele persoane sunt de părere că viața noastră ia sfârșit în momentul în care murim. Alte persoane susțin că sufletul nostru pornește într-o călătorie fantastică abia după ce părăsește corpul.

În ultimii zeci de ani, tot mai multe persoane și-au făcut curaj și au început să povestească experiențele pe care le-au avut pe lumea cealaltă. Persoanele care au susținut că au experimentat ceea ce se află dincolo de ceea ce cunoaștem au fost în situații medicale critice. În vreme ce unele erau în comă, iar medicii nu le dădeau nicio șansă să își revină, altele au intrat în stop cardio-respirator. Cert este că toate au susținut același lucru: sufletul le-a părăsit corpul.

Există viață după moarte?

O relatare absolut uluitoare și detaliată a unei astfel de experiențe a apărut pe blogul Near-Death Experience Research Foundation (NDERF). Săptămâna trecută, o femeie cunoscută doar sub numele de Anne W a povestit ce crede ea că s-a întâmplat în momentul în care a intrat în stop cardiac.

„Înainte să mă pun la somn, i-am spus iubitului meu că ceva nu este în regulă. Nu mă simțeam bine, Transpiram, simțeam o stare de anxietate. Tremuram. Nu mă simțeam nervoasă. Pur și simplu nu mă simțeam bine.

Există viață după moarte: Anne dezvăluie că a avut un vis foarte straniu

„În cele din urmă am adormit. Am visat cum Iisus a fost răstignit pe cruce. Durerea chinuitoare pe care am simțit-o pentru el, i-am simțit toată durerea și suferința.

„M-am trezit plângând. Eram tristă și mâhnită. Nu îmi venea să cred că cineva poate face așa ceva unui alt om. „Am fost foarte șocată de intensitatea acelui vis”.

Femeia mărturisește că s-a trezit și a început să se simtă foarte rău.

„M-am trezit. Am început să am dureri în piept. Când vorbeam, simțeam că inima îmi este prinsă și strânsă. Am început să mă hiperventilez și să simt că inima îmi sare din piept. Dintr-o dată m-am simțit slăbită și rece. Am spus că trebuie să mă întind pe podea”.

Femeia a povestit că avut o experiență incredibilă

„M-am simțit total împăcată cu ideea de a părăsi acest Pământ. Pe măsură ce valurile de fericire și pace au început să mă învăluie, totul părea să se întâmple ”simultan”.

„Am fost pe deplin conștientă de faptul că părea că sunt în două locuri simultan. Ceea ce era curios pentru mine. Eram în afara corpului meu și totuși înăuntrul lui.

„Eram peste tot, vedeam în interiorul și în afara casei mele. Mă vedeam cum stau pe podea. Eram în afara Universului, dar simțeam cum tot Universul este în mine. Mi s-a arătat acest lucru. Știam asta”.

„Mi s-a arătat prin energie că sunt una cu tot ceea ce este, tot ce a fost vreodată și tot ce va fi vreodată. Tot ceea ce exista era în mine. Mi s-a arătat acest lucru și am experimentat acest lucru în fiecare fibră a ființei mele. Totul era conectat. Eram totul, peste tot; omniprezent, atotștiință”, a mai spus femeia.

Ea a spus: „Am avut o revelație uriașă. Apoi am auzit un zgomot puternic și am fost literalmente ”înfiptă” înapoi în corpul meu, ridicându-mă de jos, țipând: „Sunt în viață, sunt în viață”, scrie Express.com.uk.