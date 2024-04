Actualitate Viața la curte. Amenzi pentru proprietarii care încalcă o regulă banală, la care mulți nu se gândesc







Românii care stau la curte riscă să fie amendați în cazul în care nu respectă distanța minimă la care trebuie ținută cușca patrupedului față de gardul vecinului. Această temă a fost subiect de controverse pe grupurile dedicate de pe Facebook.

Un internaut a fost curios să afle dacă poate pune cușca „celui mai bun prieten al omului” la o distanță de 60 de centimetri față de gardul vecinului. Utilizatorul respectiv scotea în evidență că adăpostul patrupedului era amplasat chiar sub geamul de la bucătărie și, ori de câte ori deschide fereastra în casă intră mirosul de câine.

„Bună seara, aș avea o rugăminte, dacă mă poate ajuta cineva: Am o rudă care are casă, împrejmuită de un gard, care separă proprietățile, respectiv de curtea vecinului. Gardul se află la o distanță de 60 cm. de peretele casei rudei mele, perete care are geamuri de la bucătărie și sufragerie.

Vecinul intenționează să plaseze cușca câinelui chiar lângă gard. Mă întreb dacă ar avea voie? Ținând cont că ori de câte ori aș deschide geamurile pentru aerisire, ar intra în locuința miros de câine. Mulțumesc mult dacă mă poate ajuta cineva.”, este întrebarea de pe avocatnet.ro, adresată de unul dintre membrii forumului.

Viața la curte. Cușca patrupedului trebuie amplasată la cel puțin 60 de centimetri față de gardul vecinului

Răspunsuri au fost multe și diverse. Însă, litera legii menționează în cazul de față că adăpostul cățelului trebuie amplasat la o distanță de cel puțin 60 de centimetri. În caz contrar stăpânul animalului de companie este pasibil de amnedă. Sancțiunile pot ajunge până la 500 de lei.

Totodată sunt și anumite excepții. De exemplu, art. 612 din Codul Civil stipulează că orice derogare de la distanța prevăzută în lege se stabilește între cele două părți. Un acord care ulterior trebuie legalizat la notar, pentru ca semnatarii să nu mai intre sub incidența legii.