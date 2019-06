Viața printre băștinașii din Indonezia. Povestea de film a bihoreanului care i-a prins pe cei de la Dior cu mâța-n sac

Radu Frențiu are 42 de ani. S-a născut în Beiuș, Bihor, dar mai mult de jumătate din viață a trăit peste hotare, departe de casa părintească. S-a stabilit în Indonezia, acolo unde se aflăși în prezent. Cu toate astea, rămâne un patriot adevărat. El e românul care promovează portul și tradițiile românești chiar și dincolo de granițe, la 12.000 de kilometri de casă. Trăiește în Bali, dar poartă cu mândrie, de fi ecare dată când are ocazia, cojoc, ie și pieptar beiușenesc cu o vechime de peste 50 de ani. A descoperit plagiatul casei de modă Dior și a reușit în urma avalanșei „Bihor not Dior” sau „Give Credit” să atragă atenția unei lumi întregi asupra Beiușului și obiectelor vestimentare create acolo. Totodată, a reînviat curiozitatea și mândria localnicilor.





Impresionanta poveste a beiușeanului a început în anul 1998. Avea doar 21 de ani la vremea respectivă, vârstă la care majoritatea tinerilor nu știu pe ce drum să o apuce în viață. El a ales să înceapă ceea ce numește „aventura vieții lui”. Așa a ajuns în Bali. „Am plecat exact acum 21 de ani. M-au sărutat mama și tata cu lacrimi în ochi și dus am fost. Aproape opt ani nu m-au văzut deloc. Ca orice român la vremea respectivă, nu am plecat de bine. Am plecat mai mult din dorința nebună de a vedea lumea, de aventură. Restul a fost pe plan secund. Toată copilăria mi-am petrecut-o studiind animalele sălbatice, dar mai ales popoarele lumii din punct de vedere etnografic si antropologic”, ne-a povestit Radu.

Prima imigrare, America

Înainte să calce pe pământ asiatic, s-a stabilit pentru un timp în America, cu puțin peste 100 de dolari în buzunar, dar purtându-și cu mândrie originile. „Acum locuiesc în Bali, dar prima imigrare a fost în New York. Am lucrat ca antrenor sportiv într-o tabără. Făceam instrucție de tir cu copiii pe perioada verii. Era o zonă pitorească, la baza munților Apalași. Americanii sunt surprinzător de buni, corecți și primitori. Asta m-a determinat să rămân și să îmi înfăptuiesc al meu «American dream» și să devin cetățean SUA. Apoi a venit Bali, Indonezia. Deci am un fel de trei suflete: ardelenesc, american și balinez”.

Nu cunoști valoarea unui lucru, până nu l-ai pierdut

Dacă ar fi să descrie locul în care a copilărit, așa numita Țară a Beiușului, Radu ar zice că „este o adevărată frumusețe etnografică a țării noastre, cu pete de culoare microidentitare. Acest loc și-a lăsat amprenta în inima mea la fel de mult ca școala și grija părintească a mamei și tatălui meu, ambii nativi ai zonei. Nu ai cum să cunoști valoarea unui lucru, până nu l-ai pierdut, spune o vorbă înțeleaptă. De multe ori poți face mai mult pentru locul de origine când ai plecat, decât atunci când ești acolo. Unul dintre cele mai importante roluri ale unui om este acela de ambasador viu al locului de unde vine”.

Radu Frențiu nu este, din păcate, nici primul și nici ultimul român nevoit să își lase în spate familia, prietenii, lucrurile și locurile, pentru a-și urma calea în viață. Cale de multe ori neștiută nici de el, ci doar de destin. „Singura diferență e că eu am plecat mai departe decât majoritatea celor care au făcut-o. Este un sacrificiu. Unul enorm. Dar nu un martiraj. Eu am ales asta. La fel cum ai o familie, ai și o identitate. A fost întotdeauna un atu pentru mine să mă prezint ca român din Transilvania. Portul e o parte din ceea ce sunt. Țara noastră este făcută din pete de identitate culturală a căror față este portul. Port care acum nu mai este necesar pentru a supraviețui. Este, totuși, un fel de armură spirituală și identitară de plăcere și bucurie sufletească. De mândrie, o verigă cu strămoșii tăi”.

Păstrează cu sfințenie fiecare obiect tradițional

Cu toate că în momentul în care a plecat, nu a reușit să ia cu el toate lucrurile dragi pe care și lear fi dorit, beiușeanul are în prezent o colecție întreagă de haine și obiecte tradiționale, unele vechi de 100 de ani, pe care le păstrează cu sfințenie. „I se spune «tona metrică» în casă la mine. E un mic vagon de tezaure etnografice. Sunt din diferite zone, dar bineînțeles majoritatea din Țara Beiușului, de unde provin eu”.

Cel mai valoros obiect din colecția lui rămâne, fără doar și poate, cojocul tradițional beiușenesc. Și nu e de mirare, pentru că povestea din spatele lui este una cu totul specială. „Am căutat ani de zile vesta noastră brodată tradițională. Ultimul cojocar tradițional din Țara Beiușului a fost baciul Petru Lucan. El s-a stins din viață în anul 2014. Am căutat mult un cojoc autentic binșenesc ca acum 50-100 de ani. Nicăieri n-am putut găsi un cojoc autentic tradițional din Țara Beiușului. Toți mi-au spus că e aproape imposibil. Aproape de a abandona gândul după atâta căutare, în 2016, am aflat unde locuia ultimul cojocar. Mi-am zis că, indiferent dacă el s-a stins, bat la poartă, că poate poate. Nici nu a fost nevoie. La geamul unei case netencuite, o bătrână parcă aștepta ceva. M-a văzut. A deschis fereastra, iar eu am întrebat-o dacă aici a locuit ultimul cojocar de pieptare.

Cu ochii umezi, bătrâna mi-a răspuns: «Da, pruncu mio. Aici o stat. Bărbatu-mio o fost». Iar eu, cu inima în dinți, am îndrăznit să întreb dacă nu cumva mai are vreun cojoc rămas. A spus da. Unul singur mai era. Exact ultimul pe care meșterul cojocar l-a făcut înainte de a se duce pe lumea cealaltă. «Io o trebuit să îl termin, că el o murit făcându-l. Aista-i ultimu cojoc de-a nost și nime n-o mai face altu până-i lumea. În veac. Aista ia o fo ultimu!». Ultima frază pe care am auzit-o, mi-a rămas întipărită și azi: «No, că pe tine te-o așteptat cojocu aista atâta timp!» Două luni și jumătate de muncă pe el, blana de miel și piele brodată, cusută cu atâta mătase doar la mână, cu ac și degetar. Bătrâna mi l-a dat pe geam, pentru că picioarele nu le mai putea folosi nici măcar să meargă să deschidă ușa. Când mi l-a arătat, am văzut perfecțiunea. Am rămas fără cuvinte. Pe de o parte, faptul că în sfârșit aveam și eu cojoc, era o bucurie imensă. Pe de altă parte, vorbele ei, dar în special tristețea că nimeni nu mai prețuiește straiele vechi, a fost ca un cuțit în inimă. Atunci am știut că vreau să fac ceva, dar întâmplarea ulterioară cu Dior a schimbat soarta cojocului definitiv și pe vecie”.

Chiar dacă pare de necrezut, după cuvintele expuse mai sus, pri

Între micul vagon de tezaure etnografice, există un lucru mult mai valoros pentru Radu decât ultimul cojoc tradițional realizat de Petre Lucan.

Inna, Smiley, Carla Dreams, PLATITI REGESTE din banii publici! Avem lista onorariilor incasate de la Primarie!

Pagina 1 din 2 12