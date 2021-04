Trăirea unei experiențe unice de moarte aparentă l-a făcut pe britanic să creadă că a văzut viața de apoi. El a asociat acest tărâm cu șansa de a cunoaște răspunsurile la toate întrebările vieții.

Bill și-a reîntâlnit toate rudele decedate

În urma unui accident extrem de grav, în care o greutate de 226 de kilograme a căzut peste el, un bărbat pe nume Bill a intrat în moarte cerebrală. El este convins că a trăit un episod de moarte aparentă (near death experience – NDE). Pe acel tărâm inaccesibil în mod normal muritorilor, Bill spune că și-a revăzut întreaga viață. De asemenea, consideră că i s-a dat o cunoaștere superioară în tentativa sa de a descoperi un nou sens al vieții. Britanicul a făcut toate aceste afirmații pentru the Near Death Experience Research Foundation, o organizație din Marea Britanie care studiază astfel de fenomene paranormale.

„Am simțit că știu toate întrebările din viața mea și că am toate răspunsurile“

“Pe măsură ce cădeam în urma loviturii acelui corp, totul se petrecea în slow motion. Părea că va lua o eternitate până când obiectul va atinge solul. Deodată, mă aflam în altă parte și mă simțeam minunat. Am început să revăd toate evenimentele vieții mele pe măsură ce treceau prin fața ochilor mei. Uitasem majoritatea acestor evenimente. Brusc am simțit că știu toate întrebările din viața mea și că am toate răspunsurile.

Știam dintr-odată toate misterele vieții. Îmi amintesc că m-am gândit de ce nu am știut toate astea înainte. Apoi i-am văzut pe toți membrii familiei mele decedați stând într-un semicerc, fluturând mâna spre mine și întâmpinându-mă. Însă erau dincolo de un punct unde mă puteam duce către ei”, a relatat Bill. Dintr-odată bărbatul a revenit în corpul său și de atunci susține că nu mai simte nicio frică de moarte.

Episoadele de moarte aparentă scad frica de moarte și interesul pentru valorile materiale

La fel ca în cazul lui Bill, cercetătorii au descoperit că fenomenele NDE pot avea drept efect mai multă pozitivitate. Un studiu anterior realizat de Western University și University of Liège (Belgia) a relevat, pe baza unor dovezi cantitative, faptul că majoritatea oamenilor răspund în mod pozitiv la episoade tip NDE. Studiul a mai arătat că după o asemenea experiență, oamenii tind să simtă o scădere a fricii de moarte și un interes mai scăzut pentru valorile materiale. De asemenea, ei sunt înclinați să fie mai puțin competitivi și mai puțin interesați de statutul personal.

Sursa: Daily Express

Citește și Viața după moarte. Omul află secretele Universului în tranziția către viața de apoi