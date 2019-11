Înainte de război, în Amsterdam, Eva se împrietenise cu o fetiță, Anne Frank. Deși destinele lor au fost diferite, Anne fiind ucisă de nemți, Eva avea să fie legată pentru tot restul vieții de ea, întrucât mama ei s-a căsătorit cu tatăl Annei. După încheierea războiului, Eva își va reface viața, căsătorindu-se și având 3 copii, va avea propria afacere și se va dedica, alături de tatăl vitreg, păstrării memoriei Annei Frank. Va călători în toată lumea și va face cunoscute ororile din lagărele de exterminare, îndemnând lumea să nu uite tragediile întâmplate și să-și păstreze speranța.

EVA SCHLOSS este o memorialistă evreică, supraviețuitoare a lagărului de exterminare de la Auschwitz și cofondatoare a Fundației „Anne Frank“ din Londra.

KAREN BARTLETT este scriitoare și regizor de film. După ce a lucrat pentru BBC și Channel 4 News, Karen a scris pentru publicații de renume precum The Sunday Times, The Times, Newsweek și Wired, și a realizat documentare pentru BBC World Service. Este stabilită la Londra și a scris câteva romane de nonficțiune, printre care și After Auschwitz, bestseller Sunday Times.

Te-ar putea interesa și: