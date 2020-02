Vineri, la Craiova, minstrul Costel Alexe, a anunțat noul start al programul Rabla clasic. Acesta va fi lansat în luna martie, la Craiova, la Ford, iar pentru anul 2020 Guvernul României şi-a asumat să aloce cea mai mare sumă de până acum atât pentru programul Rabla clasic, cât şi pentru programul Rabla plus.

Vor finanța și mașini electrice



„Pentru Rabla clasic ne-am luat angajamentul că vom avea 60.000 de vouchere pe care le vom oferi cetăţenilor pentru achiziţionarea de autoturisme păstrând aceleaşi valori ca în anul trecut, iar pentru Rabla plus, bugetul pentru acest an creşte de la 95 milioane la 140 milioane (lei n.red.), urmând ca în acest an, pe lângă dezvoltarea reţelei naţionale de încărcare, să finanţăm minim 3.000 de maşini electrice. Se păstrează ca anul trecut valoarea de minim 10.000, iar dacă mai adăugăm şi faptul că românii pot casa un autoturism vechi, voucherul poate ajunge până la 11.350 euro. Aş vrea să spun că este cea mai mare valoare a a unui voucher pentru o maşină electrică din Europa şi mă bucur foarte mult că Guvernul Ludovic Orban susţine modernizarea parcului auto din România şi ne dorim să creştem de la an la an”, a spus ministrul Costel Alexe.

Te-ar putea interesa și: