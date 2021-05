Concedierile din aparatul de stat vor continua, an de an, până în 2024. Anunțul a fost făcut, marți dimineață, de premierul Florin Cîțu. Cel care a explicat că își dorește ca bugetarii să fie eficienți, iar oamenii care plătesc impozite să nu mai privească acest lucru cu groază. O să vă spun că numărul bugetarilor va scădea, ca procent din PIB, până în anul 2024. În fiecare an scad. Dinamica PIB-ului o să fie mai mare.

Vești proaste primite de bugetari de la premierul României

Vrem de la aparatul public să fie unul performant. Nu mai vreau ca românii să se gândească cu groază că trebuie să mai plăească taxe și impozite”, a afirmat șeful Executivului la Radio Guerrilla.

În ultimii ani, nivelul salarial al bugetarilor a ajuns mult mai ridicat decât cel in privat. Așa că mulți români s-au îndreptat către stat. În decembrie 2020 s-au făcut 4.000 de angajări. 1,25 de milioane de români lucrează în prezent în sectorul bugetar.

„Economia noastră a reacționat ok la șoc”

În ceea ce privește economia din timpul pandemiei de coronavirus, Florin Cîțu a afirmat. „Economia noastră a reacționat ok la șoc, dar aș vrea să învățăm din această lecție și să creăm un program de dezvoltare pentru perioada următoare. PSD-ul a fost dezastruos economic, dar am corectat noi. Programul ăsta economic are rolul de a corecta tot ceea ce a stricat PSD.

Proiectele sunt în programul de guvernare și ele vor fi finanțate din buget, fonduri europene și sunt mai multe sute de miliarde. Ideea este că Europa a fost prinsă pe picior de greșit de această pandemie”, a afirmat prim-ministrul României.

Florin Cîțu vrea să candideze la o funcție în PNL

În ceea ce privește lupta internă din PNL, ce se va duce pentru funcția de președinte al liberalilor, Florin Cîțu vrea să intre în cursă. „S-a anunțat săptămâna trecută că va fi un Congres. Este loc pentru toată lumea, toți avem loc. Nu am stabilit acest lucru în acest moment. Bineînțeles că voi candida la o funcție.”