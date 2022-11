Vești proaste de la Bruxelles. Vin vremuri grele pentru toți europenii

Uniunea Europeană ar putea înregistra o creştere economică mult sub așteptări, iar inflația va atinge cel mai mare nivel din ultimii ani. Următoarele luni vor fi cele mai grele pentru țările europene, care resimt tot mai mult criza energetică și majorările de prețuri la combustibili.

„PIB-ul real în Uniunea Europeană a surprins cu o creştere în prima jumătate a anului 2022, în contextul în care consumatorii au reluat cheltuielile obișnuite, mai ales în sectorul serviciilor, după relaxarea restricţiilor COVID-19. Expansiunea economică a continuat în trimestrul al treilea, într-un ritm considerabil mai slab“, a anunțat Comisia Europeană.

Luni grele

Ultimul trimestru din 2022, dar și, cel mai probabil, primul din 2023, vor fi mult mai dificile din punct de vedere economic. Potivit sursei citate, țările din Uniunea Europeană sunt amenințate de recesiune.

Cauzele declinului economic de la finele acestui an sunt multiple. Pe piețele valutare domnește incertitudinea, iar prețurile la energie au scăpat de sub control. În plus, scumpirea carburanților a dus la majorarea prețurilor la toate bunurile, dar și la servicii. Toate acestea au scăzut mult puterea de cumpărare a oamenilor.

Majoritatea statelor au luat măsuri sociale pentru a ajuta populația în această perioadă dificilă. Acestea însă nu pot fi menținute prea mult timp, iar dacă situația de pe plan internațional nu se schimbă, adevăratul șoc va fi resimțit anul viitor.

Inflație mare

Comisia Europeană speră ca rezultatele bune din prima jumătate a acestui an și avântul economic din 2021 să atenuze puțin efectele crizelor din această perioadă.

Potrivit unei prognoze a comisiei, anul 2022 s-ar putea încheia cu o creștere econimică de 3,3% în Uniunea Europeană (3,2% în zona euro), cu 0.5% mai mult decât estimările din vară.

Inflația se menține însă la un nivel ridicat și ar uma să ajungă la 9,3% la nivelul Uniunii Europene ( 8,5% în zona euro). Ea ar urma să scadă în 2023, urmând să fie de 7,0% la nivelul Uniunii Europene şi de 6,1% în zona euro. În 2024, inflaţia la nivelul UE ar putea scădea la 3,0%, iar în zona euro la 2,6%, potrivit estimărilor actuale. Totul depinde însă de contextul internațional, potrivit Mediafax.