Veşti bune pentru toate şcolile din România. Ministrul Boloş, despre milioanele de euro pentru măşti şi dezinfectanți

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a anunţat că ministerul pe care îl conduce are contracte de finanţare de peste 200 de milioane de euro pentru unităţile de învăţământ. Pe lângă dezinfectanţi şi măşti vor fi bani alocaţi pentru tabletele şcolare.

„Noi, la nivelul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, am derulat două tipuri de investiţii importante pentru astfel de situaţii. Prima a fost cea a tabletelor şcolare. Le-am început în perioada de criză pandemică medicală. Am alocat 50 de milioane de euro pentru tablete şcolare şi avem de gând ca să asigurăm în continuare parte din aceste cheltuieli pentru tabletele şcolare, care sunt o formă de educaţie, ajută la forma de educaţie online. Sigur că, în calitate de părinte, am prefera să nu fie o măsură permanentă educaţia online pentru că ştim că are plusuri şi minusuri”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Marcel Boloş: Să nu uităm că în spitalele din România, numai cine nu a vrut nu şi-a luat echipamente medicale

Ministrul a subliniat că Guvernul României a alocat o pentru situaţii de acest fel. Să nu uităm că inclusiv spitalele din România, numai cine nu a vrut nu şi-a luat echipamente medicale pentru situaţii de pandemie.

„Nu ştiu cât se cunoaşte sau nu se cunoaşte, dar ministerul nostru are contracte de finanţare de peste 200 de milioane de euro pentru ceea ce înseamnă în şcoli suportarea cheltuielilor care vin cu măştile, cu dezinfectanţii şi cu tot ce este necesar, inclusiv echipamente pentru partea aceasta de dezinfecţie necesară în această perioadă. Deci, o sumă enorm de mare pe care Guvernul României a alocat o pentru situaţii de acest fel. Să nu uităm că inclusiv spitalele din România, numai cine nu a vrut nu şi-a luat echipamente medicale pentru situaţii de pandemie. Un miliard două sute de milioane de euro au fost alocaţi şi să ştiţi că se şi vede în spitalele din România, tocmai pentru ca să poată spitalele să reziste în situaţii”, a declarat Marcel Boloş.

Două mii de cabinete medicale de familie, medici de familie sunt prevăzuţi numai în PNRR

Marcel Boloş a fost întrebat dacă este pe lista de priorități o investiţie masivă pentru medicii de familie: „Două mii de cabinete medicale de familie, medici de familie sunt prevăzuţi numai în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru a le asigura infrastructura şi dotările necesare ca să poată să intervină, pe cât posibil, în astfel de situaţii şi pentru medicina prespitalicească. Tocmai ca să avem un serviciu public de calitate cât mai accesibil pentru oameni. Să nu uitaţi că în România sunt astăzi localităţi urbane, care nu au aceste centre de permanenţă, adică nu au nici măcar un spital, un loc unde cel care are o răceală, are o stare mai agravată de răceală, să poată să i se prescrie un tratament”, a declarat, duminică, Marcel Boloş, potrivit news.ro.