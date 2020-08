„E un moment în care se rescrie nu doar ecuația geo-politică la nivel global sau cea geo-economică sau cea geo-tehnologică la nivel. Se joacă lucruri mult mai simple și imediate. Se numește „scurtarea lanțurilor de producție la nivel global”. Este o primă lecție învățată a acestei pandemii. Companii occidentale importante, companii americane, canadiene importante se gândesc în clipă de față „îmi pot permite să depind de furnizori din China sau la o distanță foarte mare în condiții de criză”? Și se gândesc să se relocalizeze cu unități de producție mai aproape de casă. România e în continuare o țară care, dacă joacă bine această carte, poate să profite de acest efort de relocalizare”, a declarat Mircea Geoană.

Pandemia conduce la accelerarea evoluțiilor și revoluțiilor de natură tehnologică.

„O altă concluzie a acestei pandemii este că se accelerează evoluțiile și revoluțiile de natură tehnologică. Este o altă invitație pentru țări care, în lanțul de valoare la nivel global, au un loc undeva în pluton că în câteva zone să putem să mergem mai departe. În banii europeni care au fost aprobați și negociați de România pentru următorii șapte ani de zile există o creștere incredibil de mare a banilor pentru cercetare, dezvoltare, inovare. De la 800 de milioane de euro în bugetul precedent la 4,5 – 5 miliarde de euro acum. Asta e o invitație pentru țări că România. E o ocazie foarte bună de a putea să ne ducem mai sus pe lanțul de valoare și în compatibilitatea generală a economiei noastre. Avem oameni foarte buni în IT, în software. Avem ingineri foarte buni în România. E o invitație la autodepășire această criză și sper să reușim să facem acest salt de care România are nevoie și pe care o merită”, a declarat Mircea Geoană, potrivit antena3.ro.

Mircea Geoană a asigurat cetățenii că România este respectată și influentă la nivelul NATO. Potrivit acestuia, România are un punct de sprijin foarte serios în Alianța Nord-Atlantică.

„Spun că apăsare și cu încredere faptul că România este parte a Alianței Nord-Atlantice, faptul că România este membru al familiei europene. Cu toate imperfecțiunile și cu discuțiile care apar în condiții dificile, e un imens plus pentru această națiune a noastră. E un uriaș punct de sprijin. Nu aș vrea să mă gândesc pentru o secundă cum am fi în bătaia vântului, la propriu, dacă nu am fi ancorați în astfel de instituții. NATO e o organizație serioasă, funcționează. În condiții foarte dificile am știut să operăm cum trebuie. Vreau că românii să știe că avem în NATO un punct de sprijin foarte serios și că România este respectată și influentă la nivelul organizației”.