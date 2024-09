Moartea rapperului Fatman Scoop. Băutura care i-ar fi adus sfârșitul

SUA. Ies la iveală noi detalii despre moartea tragică a celebrului rapper Fatman Scoop, care a murit zilele trecute după ce s-a prăbușit pe scenă, chiar în timpul unui concert.

Sharron Elkabas, CEO-ul agenției de relații publice care se ocupă de Freeman, a dezvăluit că artistul a consumat o băutură cu compuși stimulanți înainte de spectacol.

De asemenea, se pare că aceasta era o băutură pe care artistul nu o mai consumase anterior.

„A băut o băutură energizantă înainte de a urca pe scenă. Nu a băut niciodată băuturi energizante, dar a făcut-o înainte de acest spectacol”, a transmis Sharron Elkabas, potrivit Daily Mail.

Cu doar câteva ore înainte de decesul său, Fatman Scoop a celebrat lansarea unei colaborări cu muzicianul Dyce Payso, intitulată „Let It Go”.

La începutul acestei luni, Fatman Scoop anunțase proiectul cu Payso, exprimându-și aprecierea pentru talentul și ambiția tânărului artist.

Rapperul american era faimos în special pentru hitul său din 2003, „Be Faithful”. Născut în New York sub numele real Isaac Freeman III, acesta își dăduse jos cămașa și se îndreptase spre cabina DJ-ului atunci când s-a prăbușit.

Familia rapperului a făcut anunțul pe rețelele sociale, exprimându-și „tristețea profundă și inimile frânte” în urma veștii.

„Noaptea trecută, lumea a pierdut un suflet radiant, un far de lumină pe scenă și în viață. FatMan Scoop nu a fost doar un artist de talie mondială, el a fost un tată, un frate, un unchi și un prieten. El a fost râsul din viețile noastre, o sursă constantă de sprijin, forță neclintită și curaj”, a scris familia lui Fatman Scoop în mesaj.

I REALLY hope he comes out of this ok. Prayers up for Fatman Scoop. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾pic.twitter.com/rR9PxNkiaR

— Chaddie The Baddie Turner (@TheMrChadTurner) August 31, 2024