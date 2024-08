Monden Mariah Carey, sfâșiată de durere. A pierdut tot într-o singură zi







Mariah Carey este devastată de durere. Mama ei, Patricia, și sora ei, Alison, au murit în aceeași zi. Artista a spus că este binecuvântată că a putut petrece timp cu femeia care i-a dat viață în ultima săptămână și că acum are nevoie de liniște. Sora cântăreței a decedat la 63 de ani din cauza unor probleme de sănătate.

Mariah Carey, devastată de durere

„Inima mea este frântă că mi-am pierdut mama în acest weekend. Din păcate, într-o întorsătură tragică a evenimentelor, sora mea și-a pierdut viața în aceeași zi”, a spus cântăreața câștigătoare a premiului Grammy într-o declarație. „Mă simt binecuvântată că am putut să petrec ultima săptămână cu mama mea înainte să moară”, a continuat declarația. „Apreciez dragostea și sprijinul tuturor și respectul pentru intimitatea mea în această perioadă imposibilă”.

People Magazine a anunțat pentru prima dată că cele mai importante ființe din viața lui Mariah Carey a murit. Apoi, a confirmat și artista că trece prin momente foarte dificile.

Mama sa a încurajat-o mereu

Mama lui Carey a fost o cântăreață de operă formată la Juilliard și o inspirație pentru Mariah. Aceasta a spus că mama ei a încurajat-o de la începutul carierei și că este recunoscătoare.: „Cântam mici melodii prin casă, spre deliciul mamei mele. Iar ea m-a încurajat întotdeauna”, a scris ea în memoriile sale din 2020.

Patricia a fost căsătorită anterior cu Alfred Roy Carey, tatăl cântăreței. Părinții au divorțat când cântăreața „Vision of Love” avea 3 ani. Mariah a crescut în Suffolk County din Long Island și a locuit cu mama ei după divorțul părinților. Tatăl artistei care cântă „My All” și „All I Want For Christmas Is You” a murit de cancer în 2002, la vârsta de 72 de ani.

Mariah Carey, relație dificilă cu sora sa

În memoriile sale, Mariah Carey a acuzat-o pe sora ei că a pus-o în situații nesigure ca un copil. Ea a spus că mama ei nu s-a înțeles foarte bine cu sora ei și că familia lor a fost o funie spinoasă de mândrie, durere, rușine, recunoștință, gelozie, admirație și dezamăgire. Artista a înregistrat cu mama sa un duet „O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus”.