În prezent pe banca tehnică a formației Al Wasl, Laurențiu Reghecampf (44 de ani) spune că i s-a făcut dor de formația roș-albastră. Soțul Anamariei Prodan și-ar dori să mai retrăiască emoțiile unei participări în cupele europene cu gruparea patronată de Gigi Becali.

„Mi-e dor de tot ce însemna Steaua. Pentru mine tot Steaua e. Eu am lucrat și la Steaua și la FCSB, dar de fapt este aceeași echipă. Oriunde te duci în țară, se vorbește numai de Steaua. Vă dați seama că mi-e dor de lucrurile astea. Mi-e dor în primul rând să ajung să joc cu echipa asta în cupele europene, să am un traseu foarte bun. Am trăit asta și știu ce înseamnă, la Steaua, când ai parte de asemenea lucruri”, a spus Laurențiu Reghecampf la Digi Sport.

Întrebat dacă vrea să se întoarcă, Reghe a răspuns fără ocolișuri: „Mi-aș dori, la un moment dat, când se ivește oportunitatea și toate lucrurile sunt ok, să revin! În primul rând să fim noi sănătoși, să se îndrepte lucrurile în toată lumea. Cred că este cel mai frumos sentiment pe care poți să-l trăiești, să ajungi să joci în cupele europene cu o echipă pe care o iubești. Să ai un stadion plin și toată lumea să vorbească numai de Steaua”.

Cu Reghecampf pe bancă, FCSB a cucerit două titluri în Liga 1 și o Supercupă a României. Totodată, a calificat echipa în primăvara Europa League, eliminând Ajax Amsterdam într-o dublă manșă memorabilă.

Te-ar putea interesa și: