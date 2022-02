Vestea cumplită a zilei! Doliu uriaș în România. Celebrul jurnalist ne-a părăsit

Cristi Marinescu, cel mai cunoscut jurnalist sportiv din Piteşti, s-a stins din viață la vârstă de 67 de ani. Acesta a fost handbalist în tinerețe și a ajuns unul dintre cei mai prețioși oameni din presă.

FC Argeș a ținut să spună câteva cuvinte despre îndrăgitul jurnalist. Mesajul a fost postat pe pagina oficială a clubului: ” FC Argeș regretă dispariția gazetarului sportiv argeșean Cristi Marinescu. Acesta se confrunta cu probleme grave de sănătate, fiind diagnosticat cu diabet. În urmă cu 7 ani, medicii au fost nevoiți să-i amputeze un picior după ce a făcut o cangrenă. A fost internat la Spitalul din Mioveni, ulterior fiind transferat la SJU Pitești, unde s-a infectat cu Covid-19.

Cristi Marinescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști sportivi ai Argeșului. A lucrat mai bine de două decenii la mai multe publicații din Argeș, dar și la Gazeta Sporturilor. Îl vom păstra mereu în gândurile noastre!. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndurerate!”.

S-a stins din viață un mare jurnalist

În urmă cu ceva vreme, Cristi Marinescu povestise despre prima lui întălnire cu sportul, dar și ce l-a motivat să ajungă un jurnalist de succes. Acesta a devenit faimos după ce a scris o serie de articole despre Adrian Mutu.

„Am început să joc handbal la Câmpulung, în clasa a 9-a de liceu, în anul 1977 şi am ajuns să joc în Liga I. Am fost portar şi am jucat la ASA Târgu Mureş, la Găeşti şi la Dacia Piteşti. Eram singurul portar de handbal din ţară care apăram în pantaloni scurţi. Din 1985 m-am apucat de arbitraj şi am arbitrat până în 1997 sau 1998. Am fost primul care am scris de Mutu, de Dani Coman, de Dică. Lui Mutu eu i-am zis prima dată „Briliantul”, după care a preluat-o Neţoiu, că Mutu e briliantul lui!”.

Din dragoste pentru sportul argeșean, Cristi Marinescu a scris o serie de cărți spectaculoase. Prima s-a numit „Suflete de fotbaliști din țara lui Dobrin”. A doua carte continea secvențe exclusive din cariera lui Nicolae Dobrin, dar soția fotbalistului nu a acceptat-o.