Vestea cumplită a dimineții. A murit o mare valoare a României. Tragedie fără margini

Doliu în fotbalul românesc, după decesul unui fost fotbalist al echipei Poli Timișoara. Ion Bărbosu a murit, duminică, la vârsta de 54 de ani, după ce a suferit un accident vascular care l-a băgat în comă.

Ion Bărbosu a suferit un accident vascular și a intrat în comă. Nu a mai putut să fie salvat de medici, tragedia s-a petrecut în Thailanda

Anunțul a fost făcut de reprezentanții echipei Poli Timișoara, care au precizat că fostul jucător se afla în Thailanda, atunci când a suferit accidentul vascular. „Cu tristețe anunțăm că Ionel Bărbosu, unul dintre jucătorii polişti din generația anilor ’90, s-a stins din viață astăzi. ‘Jean’ se afla în Thailanda, unde suferise un accident vascular cerebral. Zbor lin spre îngeri!”, este mesajul transmis de clubul Politehnica Timișoara”, au spus reprezentanții clubului bănățean.

Mesaje de condoleanțe transmise după anunțul decesului fostului fotbalist

„Dumnezeu să te ierte Barbă…. Un caracter deosebit și un om extraordinar!”, „Offff ….un om deosebit … DUMNEZEU sa l odihnească a fost un suflet atât de bun”,„ Odihnă veșnică Jănelu! Incredibil!!” „Am jucat împotriva lui de mai multe ori.Un sportiv desăvârșit.Dumnezeu sa-l odihnească în pace!”, „O sa ne lipsesti.Odihneste te in pace! Dinu Ganea”, „Dumnezeu sa îl odihneasca in pace!🙏 Sincere condoleante familiei indurerate”, „PACAT TOTI AVEM DE PLATIT PE PAMIINTUL ASTA MINCINOS”, Condoleante familiei.Dumnezeu sa-lodihneasca in liniste si pace!”, au fost câteva dintre mesajele de condoleanțe transmise pe pagina de Facebook a clubului din Banat, de suporteri și de cei care l-au cunoscut pe fostul fotbalist.

Unde a evoluat fostul fotbalist

Născut la Timişoara, la data de 12 august 1967, Ionel Bărbosu a jucat pe postul de mijlocaș. În afară de Poli Timișoara, acesta a evoluat şi pentru celelalte grupări importante din oraşul de pe Bega: CFR, UMT şi Electrica. De asemenea, Ion Bărbosu a jucat și pentru formația Gloria Buzău.