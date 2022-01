Se va mări anul școlar! Sorin Cîmpeanu vrea să le fure vacanța elevilor

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marţi seara, că anul școlar 2022/2023 va fi modificat. Elevii vor avea cea mai scurtă vacanță din ultimii ani, iar orele de curs vor fi prelungite.

Schimbări majore în educație

„Am precizat că îmi doresc o perioadă de cursuri mai lungă. Vom avea discuţii cu reprezentanţii profesorilor, elevilor şi părinţilor şi propunerea mea va fi o perioadă de cursuri mai lungă. Anul şcolar nu va începe mai devreme de 1 septembrie, dar se poate mai devreme de 15 septembrie, şi nu este obligatoriu să terminăm pe 3 iunie sau pe 10 iunie.

Vom vedea cât rezultă din discuţii. Voi prezenta perioada de cursuri din alte state care au rezultate remarcabile în sistemele de educaţie. Voi prezenta toate aceste argumente care se vor constitui într-o pledoarie pentru o perioadă de cursuri mai lungă”, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Munca profesorilor va fi recompensată

Cîmpeanu a mai precizat că dascălii nu și-au primit salariul pentru luna mai 2021, dar vor fi recompensați luna viitoare. Acesta a garantat că va remedia haosul pe care l-au întâmpinat profesorii.

„Termenul de plată pe care l-am dat iniţial a fost depăşit demult şi mi-am cerut şi scuze profesorilor care au făcut aceste ore remediale şi încă nu şi-au primit aceste drepturi salariale pentru care există resurse financiare. Un nou termen ar trebui să fie luna viitoare”, a spus, la Digi24, ministrul Educaţiei.

„Există un proces foarte greoi de verificare. Trebuie să facem ceva cu această birocraţie şi această alfabetizare funcţională. Am văzut cu ochii mei rapoarte care se finalizau cu 731 lei care trebuie să fie plătiţi. De unde 731 lei, când am anunţat un cuantum de 100 lei pe oră? Un raport nu poate fi de 731 lei. Poate fi de 700 lei, 800 lei, 1.000 lei. Şi totuşi, am văzut rapoarte de 731 lei, evident, aberante”, a precizat el.

Ministrul Educaţiei a mai garantat că profesorii și-au primit banii pe orele remediale din luna aprilie 2021, iar planul lui va distruge tensiunea provocată anul trecut, potrivit România Tv.