Brigitte și Florin Pastamă își văd visul cu ochii! Cei doi urmează să devină părinți. Primul lor copil va veni pe lume peste 8 luni.

Cei doi soți au trecut prin clipe grele atunci când bruneta a pierdut prima sarcină. De atunci, a decis să se relaxeze, să trăiască momentul și să renunțe la tratamente.

Deja, Brigitte a anunțat și pe pagina sa de socializare acest lucru, iar fanii au început să o felicite.

Amintim că fosta soție a lui Iilie Năstase mai are doi copii din mariajele anterioare de care are grijă împreună cu soțul ei actual.

„În urmă cu trei-patru săptămâni, Brigitte a trecut printr-un moment delicat, a pierdut sarcina. Și ea și soțul ei, Florin Pastramă, suferă foarte mult din această cauză, însă nu se dau bătuți și se roagă să devină părinți, căci iubesc copiii”, a declarat o persoană din anturajul lui Brigitte Pastramă.

„Ne-am dorit să ne mărim familia, dar n-a fost să fie. Încă mai încercăm să avem un copil. Am fost gravidă, dar am pierdut sarcina, la două, trei săptămâni. A fost o sarcină asistată, am făcut un tratament hormonal și m-am îngrășat zece kilograme. Cine spune că nu te îngrași când faci însămânțare artificială, minte. La o clinică de la noi am fost, a doua zi după nuntă pentru că Florin și-a dorit foarte mult un copil, însă nu a fost cel mai reușit procedeu, din moment ce am pierdut sarcina la doar trei săptămâni. Eram în vacanță când am pierdut sarcina și a fost foarte greu. A trebuit să mă refac și fizic, și psihic. Acum totul este bine, mai am puțin și-mi revin și cu greutatea. Am renunțat la ideea de însămânțare artificială și vom merge pe varianta naturală, cu voia lui Dumnezeu” a scris Brigitte Pastramă pe Facebook, potrivit playtech.ro.