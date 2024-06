Sport Vestea așteptată de fanii handbalului. România merge cu patru echipe în Liga Campionilor







România va avea trei echipe în Liga Campionilor la handbal feminin. De asemenea, țara noastră va fi reprezentată de o echipă și la masculin. Anunţul vine din partea Comitetului Executiv al Federației Europene de Handbal.

Liga Campionilor. România va fi reprezentată de patru echipe

Comitetul Executiv al EHF a anunțat participarea celor patru echipe ale României. Astfel, Dinamo a primit wild cardul pentru competiţia masculină. În același timp, Rapid şi Gloria Bistriţa au primit un wild card pentru secțiunea de handbal feminin.

De asemenea, la feminin va intra în competiție şi CSM Bucureşti. În sezonul trecut, Gloria Bistriţa a ajuns în finala European League, însă a fost învinsă de echipa norvegiană Storhamar Handball Elite. Totodată, Rapid Bucureşti a reușit să ajungă până în faza grupelor Ligii Campionilor, arată news.ro.

Gloria Bistrița intră în competiție

Jucătorii echipei Dinamo au avut parte de un sezon plin de reușite, după ce au obținut titlul naţional şi au încheiat pe locul patru în European League.

Potrivit anunțului făcut de forul european, la fiecare categorie vor concura câte 16 echipe. Nouă dintre acestea au ocupat un loc fix în competițiile din ultima perioadă. Restul echipelor au primit câte un wild-card din partea EHF.

„Calificarea în Liga Campionilor reprezintă pentru Gloria Bistrița un moment istoric și totodată o premieră pentru handbalul românesc, care are pentru prima dată trei echipe în Liga Campionilor. Este o răsplată a parcursului pe care l-am avut sezonul trecut în EHF European League. De asemenea, consider că un argument important în acordarea wild card-ului l-a reprezentat și infrastructura sportivă, care corespunde pe deplin cerințelor Champions League. Această bucurie vine însă la pachet și cu o mare responsabilitate. Vom începe sezonul european în luna septembrie și v-a trebuie să facem față unui an competițional încărcat, cu meciuri foarte tari. Avem un lot de jucătoare care au venit să facă performanță la Bistrița și vom face totul să ne ridicăm la nivelul Champions League.” , a transmis Florentin Pera, antrenor CS Gloria Bistrița-Năsăud.

Liga Campionilor. România va fi reprezentată de patru echipe de handbal

Dinamo București s-a numărat printre echipele care au primit acordul respectiv. La handbal masculin vor concura și echipele

Aalborg Handbold (Danemarca), Barcelona (Spania), Paris Saint-Germain Handball (Franța), SC Magdeburg, Füchse Berlin Germania), Veszprém HC (Ungaria), Kolstad Håndball (Norvegia), Orlen Wisla Plock (Polonia), și Sporting CP (Portugalia), se arată în comunicatul forului european, potrivit news.ro.