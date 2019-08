Acesta este singurul act care stipulează majorarea pensiei minime din toamnă, dar şi a punctului de pensie. Între timp, Marius Budăi, cel care ocupă portofoliul a explicat ce consecințe are abrogarea acestei ordonanțe.

“În momentul în care noi am elaborat legea nouă a pensiilor, am prevăzut acel atac la CCR. În OUG 114 am prevăzut şi cele două măsuri care îi privesc pe pensionari, majorarea valorii punctului de pensie şi majorarea indemnizaţiei sociale, cunoscută ca pensia minimă. Suntem acum în situaţia în care noi deja am trimis la tipărire cupoanele pentru luna septembrie”, a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii nu s-a ferit și a precizat că este deranjat de această dorinţă de austeritate afișată de Opoziţie. “E ceva foarte grav, ne aducem aminte din 2010 când nu au crezut în nimic altceva, decât în austeritate, în tăierea veniturilor românilor şi în majorările de taxe. Acum, prin declaraţiile dumnealor, şi vă aduc aminte acea impozitare pentru IT-işti, acea renunţare la subvenţii, după am treilea an în care vom fi în top în agricultură cu producţia, să renunţăm la subvenţii este un lucru greşit.

Ce anunț a făcut Marius Budăi

Am văzut de asemenea o declaraţie cum că ar trebui să tăiem sporurile salariaţilor şi să nu mai acordăm tichetele de vacanţă, care şi-au demonstrat eficienţa. Iată că suntem într-o logică a tăierilor a colegilor din Opoziţie. Spre deosebire de ei, noi nu vom face acest lucru, şi aşa cum am spus în campania electorală, majorarea punctului de pensie, dublarea punctului de pensie până în 2020 se va întâmpla, iar ceea ce înseamnă indemnizaţia socială – pensia minimă cu siguranţă va fi plătită aşa cum am spus în OUG 114, adică cu noua valoare de 704 lei.

Sumele necesare sunt cuprinse în bugetul Ministerului Muncii, în speţă Casa Naţională de Pensii Publice şi cu siguranţă nu avem nicio sincopă aici”, a comentat ministrul Muncii, Marius Budăi. Vă reamintim că punctul de pensie trebuie să crească de la 1 septembrie cu 15%, de la 1.100 de lei la 1.265 de lei. “Noi mai avem în lege de implementat acel 25% pentru pensia de urmaş, acel 10% pentru documente care nu au fost luate în calcul, sporuri din anexa 5 la Legea 215, la anexa 263, acele sporuri care nu au avut caracter permanent şi nu au constituit contribuţie, cum este acordul global şi alte sporuri. Aceste lucruri trebuie făcute pas cu pas. Mai avem de introdus şi pensiile de agricultori a căror migrare va fi un pic mai dificilă”, a susținut ministrul Muncii.

