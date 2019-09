Ronaldo a strălucit iarăşi în meciul cu Verona şi a adus golul victoriei în partida terminată 2-1 pentru „Bătrana Doamnă”

„Ieri am avut antrenament de recuperare. Inca nu stiu pe cine voi odihni. Cristiano are o mica problema la muschii aductori, este ceva normal dupa atat de multe meciuri intr-un timp atat de scurt. Suprasolicitati sunt si Bonucci si Matuidi. Trebuie sa ii vad la antrenament si atunci voi decide, unul din cei trei va ramane in afara lotului”, a declarat Sarri

De asemenea, Higuain a încasat o lovitură în nas în timpul partidei cu Verona, dar se va recupera pănă la meciul următor.

„Din fericire, nu are fractura, ar trebui sa fie apt de joc. Sa vedem cum evolueaza. Sambata i-a fost greu sa respire cu vata in nas”, a adaugat Sarri conform sursei citate.

Urmatoarea partidă a lui Juventus este în deplasare împotriva celor de la Brescia, potrivit sport.ro

