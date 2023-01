Veste bună pentru pensionari. Care este noua formulă de calcul a pensiilor

Prezent în studioul România TV, ministrul Muncii a precizat că că pensiile vor fi calculate în baza Legii 127/2019, privind sistemul public de pensii. Această lege este trecută în contractul dintre România și Uniunea Europeană, privind PNRR, alte negocieri pe această temă fiind excluse.

Cu toate astea, Budăi spune că nu înțelege de ce este folosită această lege, în condițiile în care exista o lege care le acorda mai multe drepturi pensionarilor.

”Noi am avut o lege – Legea 127 – pe care nici acum nu înţeleg de ce unii au preferat să o pună aşa, între paranteze şi să o treacă în PNRR, când noi aveam o lege şi, dacă o aplicam, lucrurile erau în mare parte rezolvate. Vorbesc aici, în principal, de inechităţi. Însă asta este situaţia acum. Trebuie să mergem pe acest drum. Am scris şi noi, PSD, când am intrat la guvernare în noiembrie 2021, în analiza noastră pornind de la Legea 127, pentru că şi specialiştii au spus că legea este una bună. Avem câteva lucruri de îndreptat”, a comentat ministrul.

Pensiile nu vor scădea

Marius Budăi a mai precizat că pensiile și salariile nu vor scădea, acestea fiind doar zvonuri aruncate de politicieni care vor să destabilizeze societatea românească.

”Am auzit tot felul de lucruri – că vor scădea pensii şi salarii… Exclus asta! Nicio pensie nu va scădea! Din contră, încercăm să rezolvăm în primă fază inechităţile din sistem şi, în colaborare cu Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor, cu Comisia Europeană şi, la urmă, cu coaliţia care va avea decizia, să găsim modalităţi de majorare treptată a veniturilor din România”, a mai spus ministrul.

Milioane de dosare de pensionare sunt deja scanate

În prezent, casele de pensii au reușit să scaneze aproximativ 3.5 milioane de dosare de pensionare. Toate datele sunt deja trecute în sistemul informatic, fapt ce va permite o accesare mult mai simplă a bazelor de date.

”Va fi mult mai simplu după ce aceste dosare vor fi preluate în totalitate. Problema este a impactului bugetar. Nu doar că mă pun în pielea pensionarilor, dar am spus tot timpul – eu am fost crescut de bunici şi înţeleg şi cunosc viaţa lor foarte bine”, a mai comentat ministrul, referindu-se la promisiunea de a implementa un sistem informatic unic, la nivelul Casei Naționale de Pensii.